El Concello aprueba la reforma de Gol por 25 millones para poder activarla este verano

El reloj para que el estadio de Balaídos cierre por completo el círculo vuelve a estar en marcha. La Xunta de Goberno Local aprobó este viernes el proyecto de reforma de la grada de Gol con un presupuesto de partida de 25.642.713 euros, lo que permitirá iniciar los trámites de licitación y adjudicación de cara a este verano. Esta iniciativa está consensuada entre el Concello de Vigo y el RC Celta pero está todavía a la espera de la firma del convenio con la Deputación de Pontevedra, que asumirá la financiación de la mitad de la obra.

La demolición del graderío actual y construcción del nuevo con capacidad para 6.500 espectadores (2.500 más que ahora) cuenta con un plazo de ejecución de 23 meses. Habrá seis escaleras y ocho ascensores que garantizarán la accesibilidad al mismo, generándose además un pasillo continuo alrededor de todo el estadio municipal. Además, se trabajará en las demás gradas para que en los exteriores haya una cubierta porticada que dé la vuelta al campo.

La obra no será la única en la zona en los próximos años. La esperada reforma de las pistas de atletismo al otro lado de la rúa Olímpicos será simultánea en varios tramos. Como proyecto independiente también figura el nuevo aparcamiento subterráneo que abarcará el área entre ambas instalaciones deportivas y la factoría de Stellantis. Este parking, pensado para dar soluciones a los aficionados del Celta, trabajadores de la fábrica de vehículos, atletas y vecinos del barrio, será una de las mejoras adicionales en las inmediaciones del coliseo vigués.

La aprobación fue anunciada por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien destacó que la nueva grada “va a ser casi una réplica de Marcador Centenario”. El regidor destacó los nuevos espacios para usos terciarios o de ocio en el recinto municipal que se ganarán al acercar las bancadas más de 30 metros al terreno de juego. De esta manera, el gobierno municipal se adelanta al calendario previsto ya que todavía no se ha firmado el convenio para su financiación con la Deputación de Pontevedra. La entidad, presidida desde el pasado verano por Luis López tras el cambio de gobierno, tiene todavía “en cocina y estudiando” el proyecto enviado por el Concello el 20 de enero. “No vamos a esperar, arrancamos ya”, recalcó Caballero, quien cree que Rueda le dio instrucciones para que no firme el convenio” mientras “asiste al palco pero la Xunta no paga ni un céntimo y pone zancadillas” en la reforma. Fuentes provinciales, por su parte, han asegurado que van a “intentar agilizar” los pasos para la rúbrica del mismo, ya que su proceso de licitación conllevará varios meses.

La nueva grada “va a ser casi una réplica de Marcador Centenario” Abel Caballero — Alcalde de Vigo

La tercera pata de este proceso pasa por la relación con el Real Club Celta, reencauzada desde la llegada de Marián Mouriño a la presencia del club en diciembre del pasado año. Concello y club confían en resolver en los próximos meses la renovación del convenio de uso del estadio municipal que establece las condiciones de explotación del recinto durante las próximas décadas. En él podrían figurar plusvalías como la organización de conciertos en su interior.

Reforma de Balaídos: infografías de la nueva grada de Gol /

Reducción del aforo por ahora

Según los datos oficiales del club el aforo actual es de 24.791 espectadores, por lo que la capacidad final del estadio será de alrededor de 27.000 asientos. Esto representa una reducción del 15,1% desde que se iniciaron las obras de mejora hace más de una década debido a la eliminación de filas de visibilidad reducida o ampliación de espacio entre las butacas.

Sin embargo, esta situación no será definitiva debido a la candidatura para ser sede del Mundial 2030. La necesidad de ampliar el aforo del estadio de Balaídos hasta los 45.000 espectadores “brutos” –garantizando 3.000 para los compromisos de la FIFA– requerirá una inversión adicional de “entre 60 y 75 millones de euros” a la reforma iniciada en 2014. La estimación del Concello de Vigo forma parte de la última propuesta enviada a la Real Federación Española de Fútbol con la que aspira a ser una de las sedes en nuestro país de una cita que se repartirá con Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay. Hasta ahora, la necesaria remodelación del coliseo celeste ha costado 33,1 millones de euros en las gradas de Tribuna, Río y Marcador; repartiéndose el coste entre el gobierno municipal, la Deputación de Pontevedra y el Real Club Celta.

Es por ello que desde Praza do Rei se apuesta por una fórmula “4x4”: una financiación a cuatro bandas que incluya también a la Xunta de Galicia y el Gobierno de España con un cronograma de cuatro años. De esta manera, los ejecutivos autonómico y central asumirían buena parte de la inversión de un evento cuyo impacto supera el ámbito municipal, permitiendo a las arcas del Concello afrontar pagos inferiores a los 5 millones en cada anualidad.

