“Nunca se es lo suficientemente consciente de que hay gente que te escucha”

Lontreira toma su nombre de una playa de la ría de Arousa y logró entrar en el top 100 de los fans para Eurovisión, pero es mucho más que eso. El grupo formado por Adriana Cores (Illa de Arousa, 2000), Iván Barral (Meis, 1994) y Héctor Rodríguez (Moaña, 2001) se dio a conocer hace dos años gracias a su Corazón de Toxo ganador del concurso de la CRTVG para elegir la canción del verano.

Desde el lanzamiento del álbum conceptual “Apnea” no han dejado de crecer en una propuesta musical capaz de combinar poesía, letras costumbristas, electrónica o cumbias. Este miércoles serán los encargados de poner el punto y final a los actos con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer en Vigo. Será en un concierto gratuito en Porta do Sol a las 21 horas.

–Ritmos electrónicos, latinos y tradicionales. Para quién no les haya visto en directo. ¿Qué es exactamente Lontreira?

–Héctor: Lo de tradicional es un poco con pinzas. Vi en un cartel que decían que éramos “electrónica de raíz”. Todo lo tradicional que tenemos es “Campo da festa” que tiene la melodía, la flauta y los acordes; pero nada más.

–Adriana: Nos definimos como música pop electrónica en gallego. Lo que pasa es que cuando escuchan una canción en gallego ya dicen “buah, de raíz”.

–¿De dónde bebe cada uno a la hora de componer y tocar?

–H: De todos lados y creo que eso también gusta.

–A: Son bastante diferentes entre sí. A mí me gusta la bossa nova y la música brasileña como samba o capoeira.

–Iván: Eu algo máis rockerillo como Foo Fighters, Twenty One Pilotes, un pouco máis de chill. E en español Extremoduro ou Fito.

H: Yo todo lo que no sea eso (ríe). Electrónica, metal… cosas que igual ni siquiera en él se escucha mucho como metal sinfónico.

–2023 está siendo el año de su “gran salto”. Vienen del Emigrason de Bruselas y estarán en el FIV de Vilalba, Revenidas o Atlantic Pride. ¿Cómo lo están viviendo?

–H: Muy guay, lo de Bruselas fue súper emocionante. Fue nuestro mejor concierto hasta ahora.

–A: Llegas y ves que se saben las canciones, gente que no conocemos y nos menciona en comentarios pidiéndonos en festivales.

–I: Nunca se es lo suficientemente consciente de que hay gente que te escucha de verdad y le gusta lo que haces.

–¿Qué podemos esperar del concierto del miércoles?

–H: Nosotros vamos a intentar montar una fiesta como siempre

–A: Queremos ser muy selectivos, que la gente esté todo el rato animada y bailen. Que sea un evento que recuerden. Sentimos que no estamos dando el concierto, sino que es un evento que vivimos de la mano del público. Nos vienen a hablar después de los conciertos y lo tomamos más como un nuevo amigo que como una enhorabuena.

–Formán parte de esa nueva escena musical gallega en la que destaca la cantidad, la variedad y la calidad de los grupos. ¿Cómo se vive desde dentro? ¿Es real ese cambio?

–A: Nos considerábamos un grupo más que hace música en su casa y que saca canciones para ver si llegamos a algo; y ahora nos vemos como uno más de los grupos de música cantada en gallego, que no de música gallega. Hoy en día es muy fácil hacer música en tu casa. No es que haya más grupos o gente, hay muchas más facilidades. Ahora si tienes un iPhone puedes hacer una canción y está muy guay. No tenía medios para poder hacer nada, pero al conocer a Héctor que sí sabía… todo llevó a poder publicar una canción y eso hace mucha ilusión.