El Concello de Vigo cierra el acceso a la playa de O Vao

El Concello de Vigo acaba de anunciar el cierre del acceso a la playa de O Vao hasta nuevo aviso tras los destrozos que aseguran que ha provocado el temporal tanto en el arenal como, particularmente, en la duna.

"Esta fin de semana foi preciso proceder ao peche do acceso á praia do Vao polos danos que o temporal causou tanto no areal como na duna. Para poder iniciar canto antes os traballos de recuperación, o Concello disporá dunha brigada do servizo de Medio Ambiente que executará as tarefas necesarias para ir devolvendo a praia progresivamente ao seu estado previo. Con todo, cómpre agardar a que o ciclo natural do mar contribúa á recuperación do areal, que amosa unha perda importante de area", informan desde el Ayuntamiento.

"Ademais, a malla de protección da duna sufriu danos importantes, chegando a desprenderse as estacas que suxeitan a rede, polo que é preciso iniciar a súa recuperación en canto sexa posible. Como é sabido, o Concello leva tempo traballando na recuperación e conservación do Espazo Natural de Interese Local (ENIL) do Vao. Dada esta situación provocada polo temporal, o acceso á praia do Vao permanecerá pechado mentres sexa necesario para a súa protección", avisan desde el Concello.

El temporal del pasado fin de semana también provocó algunos destrozos en el paseo de Bouzas.