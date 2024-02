Pontón quiere que la mitad de los futuros pisos de Navia sean públicos para alquiler

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, exige al Partido Popular (PP) que “escuche a Vigo” y anuncia que la primera medida que los nacionalistas solicitarán para atender las necesidades de la ciudad será reclamar que el 50% de la vivienda proyectada en el barrio de Navia sea pública, para ofrecer en alquiler a precio tasado.

Lo hizo en el acto de presentación de los ocho diputados que el partido obtuvo en la provincia de Pontevedra el 18-F. Pontón agradeció el apoyo “espectacular” que los vigueses han dado al BNG, que se situó como primera fuerza política en la ciudad con cerca del 37% de los votos, siendo así la “clara alternativa al PP”. Esto, a su juicio, “anticipa el futuro” y le da al Bloque “ilusión y esperanza” para seguir trabajando y “construyendo en positivo” por Vigo y por el resto de Galicia.

“El PP debe de tomar nota de lo que pasó en Vigo, porque el Gobierno de la Xunta no escuche y no atiende a la ciudad”, criticó Pontón, pidiendo al Ejecutivo gallego que acabe con el “maltrato y la discriminación” de la urbe olívica y comience a escuchar “a todas las personas que no piensan como el PP”.

Entre sus peticiones, la portavoz nacionalista se refirió a la “misión imposible” que supone el acceso a la vivienda en Vigo, por lo que este problema centrará la primera propuesta que el Bloque llevará al Parlamento de Galicia en la nueva legislatura.

Así, solicitará que el 50% de las viviendas proyectadas en Navia sean públicas para alquiler social. “Estamos hablando de unas 800 viviendas”, reivindicó, recordando que hasta 15 barrios de Vigo están “tensionados” por altos precios en el alquiler. Destacó la importancia de esta medida, refiriéndose a que el 40% de las personas inscritas como demandantes de vivienda protegida en toda Galicia es de Vigo.