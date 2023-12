El empresario, diplomático y exdiputado del Partido Popular Adriano Marques de Magallanes (Melgaço, 1925) ha fallecido a los 98 años. “Estoy muy contento de llegar a esta edad, que no es fácil porque son ya muchos años, pero poder celebrar el cumpleaños junto a mis hijos y mis nietos me llena de satisfacción. En esta vida de lo que más orgulloso me siento es de mi familia”, aseguraba el pasado mes de julio durante la celebración de su aniversario en su casa de Redondela, en la que, además de multitud de amigos, estuvo en todo momento rodeado de sus cinco hijos –José Antonio, María Rita, Alejandro, María del Mar y Adriano–, y también cuatro de sus nietos. Su mujer, Rita Regojo, fundadora de Aldeas Infantiles de Galicia, falleció en 2011 cuando tenía 82 años.