El empresario, diplomático y exdiputado del PP Adriano Marques de Magallanes (Melgaço, 1925) celebró ayer en su casa de Redondela, a pie de la ensenada de San Simón, su 98 cumpleaños rodeado de su familia y amigos más cercanos. “Este es el mejor regalo que me podían hacer”, confesó en referencia a la compañía que lo arropó en un día tan especial. Entre los asistentes se encontraban el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, con su esposa, María Teresa Cendón; el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; el exministro de Educación José Manuel Otero Novas; la exsecretaria de Estado de Economía, Irene Garrido; el exsenador Fernando Arvizu; el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro, y el exalcalde de Redondela, Javier Bas, entre otras personalidades.

El buen tiempo permitió que la comida se celebrase bajo el porche de su residencia de Cesantes, conocida como Finca Alborada, a la que asistieron medio centenar de personas. Orgulloso de su amplia familia, Marques de Magallanes estuvo en todo momento rodeado de sus cinco hijos –José Antonio, María Rita, Alejandro, María del Mar y Adriano–, y también cuatro de sus nietos.

“Estoy muy contento de llegar a esta edad, que no es fácil porque son ya muchos años, pero poder celebrar el cumpleaños junto a mis hijos y mis nietos me llena de satisfacción. En esta vida de lo que más orgulloso me siento es de mi familia”, aseguraba.

Los éxitos siempre han acompañado a Marques de Magallanes a lo largo de su trayectoria. En la política fue exvicepresidente de la Diputación y senador por el PP. Y como empresario fue fundador y presidente de la empresa textil Sagres, S.L. Partenón, con sede en Redondela, una de las más importantes del sector en el país. Como colofón a su trayectoria, hace dos años recibió la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil por su trabajo durante más de 50 años como cónsul general de Ecuador en Galicia.