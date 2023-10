Entre las múltiples asignaturas pendientes en materia de tráfico en Vigo, hay una en la que el tiempo corre en su contra. En los próximos tres meses el Concello deberá poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) previstas en la Ley de Cambio Climático. Para ello dispone ya de una ayuda de casi 4,5 millones de euros de fondos europeos para los mecanismos de control necesarios.

Según relató el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, en estos momentos se está "avanzando para hacer la licitación para la controlación" de los mismos. Estos sistemas son necesarios para el control de entrada y salida en cada una de las ZBE y permitirán conocer el estado del tráfico en todo momento.

En cualquier caso, el regidor recalcó que poner en marcha esta medida "no es fácil, ni aquí ni en ningún sitio de Europa" ya que "requiere de requisitos que no son fáciles de plantear". Al mismo tiempo Caballero recordó que no comparte la postura de la UE sobre esta materia ya que considera que es "discriminatoria en términos sociales".

El alcalde asegura que en Vigo "vamos más adelantados que en toda España" ya que hay zonas como el Casco Vello o Bouzas que han sido peatonalizadas y restringidas al tráfico general, por lo que estos sistemas serán de gran ayuda.

Cuáles son las Zonas de Bajas Emisiones

Las cuatro áreas se denominarán Centro, Plaza de Portugal, O Calvario y Bouzas y a ellas no podrán acceder los grupos de vehículos más contaminantes. Pero la ZBE no solo implica la prohibición de la circulación, sino que desde Alcaldía tendrán que implantar numerosas medidas: señalización, sistemas de control de accesos y aparcamiento, sistemas de comunicaciones y sistemas de gestión, incluyendo el centro de control, los servidores y software de bases de datos de autorizados y no autorizados, tratamiento de excepciones, conexión de acceso a registros públicos o sensores y medidores de la calidad del aire.

Según el último mapa habilitado por el Ministerio de Transición Ecológica, la implantación de este modelo todavía está en trámite en el caso de Vigo, a diferencia de A Coruña o Pontevedra, donde sí esta vigente.

Por otra parte, otros ayuntamientos como Málaga han solicitado ya al Ministerio su prórroga de un año para proceder a dicha implantación.