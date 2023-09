Hace casi nueve meses que la ciudad tendría que contar con la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) según la normativa, sin embargo, en el caso de Vigo, todavía no hay previsión de su puesta en funcionamiento. Según el último mapa habilitado por el Ministerio de Transición Ecológica, la implantación de este modelo todavía está en trámite en el caso de Vigo, a diferencia de A Coruña o Pontevedra, donde sí esta vigente.

Todo esto en una semana en la que otros ayuntamientos como Málaga han solicitado ya al Ministerio su prórroga de un año para proceder a dicha implantación.

¿Qué implicación tiene esta ZBE? En Vigo, El Ayuntamiento de Vigo ha establecido cuatro áreas en las que va a implantar su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). En estas áreas ya existen zonas peatonales o semipeatonales y, a partir de ellas, se extenderá la ZBE. Las cuatro áreas se denominarán Centro, Plaza de Portugal, O Calvario y Bouzas y a ellas no podrán acceder los grupos de vehículos más contaminantes. Pero la ZBE no solo implica la prohibición de la circulación, sino que desde Alcaldía tendrán que implantar numerosas medidas: señalización, sistemas de control de accesos y aparcamiento, sistemas de comunicaciones y sistemas de gestión, incluyendo el centro de control, los servidores y software de bases de datos de autorizados y no autorizados, tratamiento de excepciones, conexión de acceso a registros públicos, sensores y medidores de la calidad del aire, puntos de aforo distintos a los puntos de control de accesos, información en tiempo real de plazas de aparcamiento, información en tiempo real de la calidad del aire y nivel de restricciones, etc.