Las altas temperaturas no pudieron con la fe de los vigueses por el Cristo de la Victoria. Y no hablamos solo de la procesión en sí, sino que como cada año, decenas de devotos realizaron bien a última hora del sábado y también a lo largo de toda la jornada de hoy el mismo recorrido que la talla en agradecimiento por sus peticiones y propósitos. “Salud, paz, trabajo... Es lo que siempre se dice pero también es lo realmente importante. Mi madre venía siempre a la procesión y yo también lo hago, es algo generacional y espero que no llegue a perderse”, comentaba una de estas fieles que realizaba el recorrido previo al inicio de la procesión.

Lo cierto es que, especialmente por la mañana, el ambiente en el Casco Vello era bullicioso y todo gracias al Cristo. Familias al completo, matrimonios o amigos acudieron tanto a las diferentes misas en la Colegiata como a hacerse con alguno de los cirios para la procesión de la tarde. Algunos incluso esperaba ya, pasadas las 17.00 horas de la tarde, en una zona de sombra al paso de la talla. Y es que sin duda el mayor handicap de la jornada fueron las altas temperaturas, lo que tampoco impidió que decenas de vigueses salieran a la calle en agradecimiento al Santo. “Mis hijos me decían que no viniera, pero hacer este recorrido me recuerda a mi marido, a cuando lo hacíamos juntos. Él se ofrecía al Santo, era marinero y murió hace tres años. Siento que es necesario estar aquí, y espero seguir viniendo toda la vida”, contaba Conchi Hernández, quien viajó desde Cangas en barco para poder acudir a la peregrinación. “Te pido que las mujeres puedan ser en Vigo señoras de sí mismas y de su cuerpo” Como ella también lo hicieron la familia Pereira Fernández, llegados esta semana de León. “Llevamos viniendo toda la vida, no podemos fallar, tanto por la procesión como por estar con la familia. Lo que le pedimos al Santo es poder volver a vernos el año que viene”, contaban mientras realizaban también el recorrido de forma previa. "No hemos fallado en años, y solo pedimos al Cristo volver el que viene" Familia Pereira Fernández - Residentes en León La familia González Rivera llegaron desde O Rosal fieles a su encuentro con el año. “Lo único que podemos pedirle al Santo es salud, siempre hemos venido y poder estar aquí significa que tenemos salud y eso es lo importante”, confesaba este matrimonio y su padre. "Al Santo le pedimos salud, poder estar aquí un año más es por salud" Familia González Rivera - Residentes en O Rosal Por su parte, Josefa y María, devotas del Cristo desde hace años, acudieron en esta ocasión por un motivo claro: pedirle que su embarazo salga bien. “Que el niño venga sano”. También en Porta do Sol el ambiente festivo que se respiraba obedecía a la alfombra floral que presidía la plaza realizada por Asociación de Alfombristas de Ponteareas, de 70 metros cuadrados y 9 metros de diámetro que reproduce la imagen del Cristo de la Victoria portando la corona de espinas. La cabeza estará rodeada por volutas en blanco y rojo en honor a la bandera de Vigo y azules en representación del mar.