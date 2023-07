El triunfo musical de Beade que traspasa fronteras

Con un pasodoble calentaron los instrumentos y continuaron el repertorio interpretando el poema sinfónico del compositor español David Rivas titulado “Finisterre”, basado en el pasado del conocido como el fin del mundo por los romanos, Fisterra. Todas las agrupaciones participantes podían además escoger una pieza principal y la Banda Escola de Música de Beade optó por interpretar la sinfonía que Antón Alcalde compuso a raíz de la tragedia del Prestige en las costas gallegas, titulada “Marea Negra”. Dicen que “cando un se presenta a este tipo de certames, nunca sabes”, pero cuando cerraron su repertorio dando la última nota reconocen que se sintieron “moi satisfeitos coa actuación. Todo saíu á perfección”. Y sus sensaciones no les engañaban, puesto que con una valoración de 211,5 puntos, la Banda Escola de Música de Beade se proclamó este pasado fin de semana ganadora del VI Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Benavente.

El jurado internacional compuesto por Bert Appermont, Paulo Martins, Kevin Houben y David Rivas, no lo tuvo fácil en la nueva edición del certamen que se celebró en la ciudad zamorana, pero no dudó a la hora de escoger a la agrupación viguesa como mejor banda del concurso y otorgarle un primer premio valorado en 3.000 euros, una alegría que llegó por partida doble, y es que la Banda Escola de Música de Beade también logró obtener el galardón al mejor director, viendo así reconocido su trabajo la batuta de José Rodríguez Ramos.

Tras la resaca emocional y ya en la ciudad olívica, el presidente de la banda, José Morales, afirmaba ayer que “traballamos moito para preparar este certame e fannos moitísima ilusión estes dous recoñecementos, porque as bandas de música teñen un longo percorrido, non se fan dun día para outro, e presentarnos a un concurso destas características supón, en primeiro lugar, moitas horas de ensaio para os rapaces, e para a organización, moito esforzo e investimento económico. Por iso, cando logras dous premios coma os de Benavente, pois vés pletórico e con moitas ganas de continuar traballando”.

Hasta Castilla y León se desplazaron un total de 76 músicos de la agrupación de la parroquia viguesa, puesto que aunque rondan los 90, constituyendo una de las bandas viguesas con mayor número de integrantes, la organización del Certamen Internacional de Benavente fijó un límite de 80 instrumentistas. José Morales explica que, en la actualidad, la Banda de Beade cuenta con integrantes con edades comprendidas entre los 12 y los 53 años y que atraviesan “un bo momento”, en cuanto al volumen de músicos.

José Morales destaca el importante apoyo institucional del Concello de Vigo, “porque sen el sería inviable sacar adiante este proxecto”, pero también apunta que “unha das trabas que o movemento asociativo atopa son as complicacións burocráticas á hora de solicitar as axudas e ás veces custa manterse no tempo, especialmente á hora de motivar á xuventude, nun mundo con tantas diversións”.