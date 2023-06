Crece el clamor social e institucional para que Galicia y la Eurorregión con el norte de Portugal cuenten con un servicio de ferrocarril de proximidad eficaz. El Foro de Mobilidade Transfronteriza do Río Miño que comenzó hoy en Tui reunió en una mesa redonda a los dos máximos responsables técnicos del Gobierno en los corredores Atlántico y Mediterráneo.