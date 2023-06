El Concello asume el sobrecoste de la nueva grada de Marcador: casi 4 millones de euros

Son, concretamente, 3.914.618, 36 euros. Es la cifra que se corresponde con el sobrecoste de la construcción de la nueva grada de Marcador –bautizada como Marcador Centenario por el gobierno local–, estrenada en el partido que enfrentó al Real Club Celta de Vigo y el Fútbol Club Barcelona el pasado 4 de junio.

La actuación asciende, finalmente, a más de 21 millones de euros. Y será el Concello el que se hará cargo de esta diferencia y no la Diputación a pesar de que el convenio recoge que asumirán ambas entidades el 50% de la financiación. La Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada una adenda para modificar el pacto en este punto, por lo que la entidad provincial, que pasará a manos del PP próximamente, no abona más de los algo más de 8,5 millones de euros previstos inicialmente.

El Ayuntamiento emitió un informe el 9 de mayo en el que se recogen los condicionantes técnicos y económicos que justifican la necesidad de realizar reajustes de los porcentajes de financiación establecidos inicialmente en el marco del convenio firmado a finales del mes de mayo de 2021 por ambas partes, es decir, antes de que se celebrasen las elecciones municipales que motivaron el cambio de color en la institución provincial, que ya no liderará el PSdeG, sino el PP, tras los resultados en las urnas. “No tiene que ver con eso. De este modo, es más ágil la tramitación. Y la Diputación ya aporta ese dinero en otras intervenciones en Vigo. Su apoyo a la ciudad es grande”, dejan claro desde el gobierno municipal.

Los miembros de la Comisión de seguimiento del convenio, reunida el 10 de mayo, acordaron por unanimidad la propuesta municipal de realizar una reformulación de las obligaciones de financiación recogidas en el convenio “en base a las peculiaridades derivadas de la excusión real de los contratos vinculados a la ejecución de la obra de la nueva grada de Marcador del estadio municipal de Balaídos”, actuación que se vio afectada, según apuntó en su momento el alcalde, Abel Caballero, por la huelga de transporte, el concierto de Muse celebrado el pasado mes de septiembre y problemas de seguridad detectados con los trabajos en marcha, que obligaron a replantear el proyecto.

El regidor concretó la necesidad de sustituir tabiques, reducir “cargas muertas” y ajustar otros elementos para garantizar la seguridad del nuevo graderío, con casi 6.200 butacas celestes. Defendió la necesidad de realizar un nuevo estudio de la estructura porque, al no estar reformada la grada de Gol, la zona de Marcador deberá soportar un viento “que no se calculó al principio”. También se modificó la obra en lo que respecta a una parte del cableado y se comprobó la necesidad de construir un pozo de bombeo para aguas fecales “con el que no se contaba”.

El documento aprobado hace unos días por la Junta de Gobierno Local indica que el coste total de la nueva grada de Marcador asciende exactamente a 21.011.372,75 euros, más del doble de lo previsto en el plan director de ejecución de las obras, casi 9,4 millones de euros, cifra recogida en el convenio firmado por el Concello y la Diputación –presidida por Rafael Louzán, del PP– en 2015 para la reforma de la instalación municipal. Engorda la cantidad en el apartado correspondiente al “Contrato mayor de las obras” en poco más de 4 millones de euros, pero se reduce en las otras dos partidas incluidas: “Coordinación de seguridad y salud” –36.226,57 euros menos– y “Asistencia técnica a la dirección de la obra” –61.235,80 euros menos–.

El Concello, por lo tanto, aporta 12.462,995,56 euros para la nueva grada de Marcador, pero también cualquier otro gasto derivado de la liquidación final de los contratos vinculados a la ejecución de esta obra. Como recoge el documento aprobado esta semana, “para garantizar la estabilidad de la financiación del convenio”, la aportación municipal será financiada con cargo a los créditos de la aplicación presupuestaria para la reforma del estadio y de acuerdo con las modificaciones de créditos realizadas en el ejercicio de 2022 e incorporadas como remanentes en el ejercicio de 2023, “lo cual garantizará la ejecución de las obligaciones”.