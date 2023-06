Medio centenar de seguidores de Guns N’Roses pudieron ver ayer en primera fila su llegada a Vigo pasadas las ocho y media de la tarde, momento en el que el aeropuerto de Peinador sumaba una nueva constelación de estrellas para su álbum de 69 años de servicio.

El Boeing 757-200 procedente de Barajas tomaba tierra con la banda californiana y un numeroso e imponente staff. La aeronave, propiedad de Privilege Airlines, ya fue la encargada de trasladarlos desde Tel Aviv en este arranque de la gira, pero guarda un importante guiño hacia Galicia. El “Milagros Díaz” toma el nombre de la madre del ourensano Chema González, fundador de la aerolínea que es la líder en vuelos privados en nuestro país.Este avión de 24 años y con capacidad para más de 200 personas fue el que trajo de Austria a la selección española de fútbol después de proclamarse campeona de Europa en 2008.

La propia disposición de la terminal permitió que este momento de fama se entremezclara con decenas de historias anónimas: emigrantes que retornaban, el equipo infantil femenino de baloncesto del Barcelona que se acababa de proclamar campeón de España en Marín o viajeros de negocios. También decenas de turistas que minutos antes habían bajado del Ryanair procedente de Londres, con una notable ocupación. De esta manera, algunos vecinos que se habían acercado a dejar a sus familiares y no tenían constancia de la llegada no dudaron en sumarse a la treintena de fans que habían rastreado al avión y la banda durante todo el día.

“Axl please, sign my guitar for my son!” se escuchaba en la zona de llegadas del aeropuerto olívico. El cantante y líder de la banda, a pesar de tener fama de reservado, fue el único de los integrantes que tras esquivarlos inicialmente, se acercó a los fans que querían que les firmara algo. Los más avispados que llevaron un bolígrafo o algún elemento más allá de sus camisetas, pudiendo regresar a casa con un tesoro de valor incalculable. Es el caso de Álvaro, quien logró un doblete con su guitarra y las baquetas. El resto de la banda, conSlash y el bajista Duff McKagan a la cabeza, se limitaron a saludar levemente mientras atravesaban el cordón policial hasta el exterior.

Media hora después, y mientras los viajeros del Iberia procedente de Madrid se sorprendían al recoger sus equipajes, la comitiva de una decena de furgonetas negras tintadas emprendía su marcha al cuartel general.

Balaídos se prepara para otra noche histórica

Balaídos se prepara para otra noche histórica en su interior. Aún con la resaca de la permanencia del Celta en Primera lograda contra el FC Barcelona hace hoy una semana en la ciudad, un ejército de catorce camiones ha tomado el estadio municipal para el que será el gran evento musical del año en Galicia. Guns N’ Roses volverá a demostrar que el mejor rock del siglo pasado continúa vivo en la segunda parada de su gira europea en nuestro país.

Porque cuando a las 21:30 horas de este lunes los Axl Rose, Slash y compañía salten al escenario ante más de 25.000 personas poco importará el ruido de los últimos diez días, cuando la anulación del patrocinio público de 1,9 millones de euros por parte del Concello hizo peligrar su celebración. Sin embargo, la promotora Live Nation decidió continuar adelante “por respeto a los fans” y asumirá los gastos en solitario.

Sin embargo, la gran fiesta del rock & roll en la ciudad comenzará mucho antes. A pesar de que no se celebrará el festival de este género previsto por el Concello con bandas locales a lo largo del fin de semana, los Guns tendrán a The Pretenders como teloneros de lujo dentro de la gira que les llevará a otras catorce ciudades europeas durante el próximo mes. La banda liderada por Chrissie Hynde actuará a las ocho de la tarde, dando paso noventa minutos después a los grandes protagonistas de la noche: Axl Rose (voz, piano), Duff McKagan (bajo), Slash (guitarra solista), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (batería) y Melissa Reese (teclado).

Para garantizar que todos los espectadores puedan seguir la escenografía de la banda californiana pese a la distancia se instalarán tres pantallas gigantes con imagen en tiempo real en HD. Dos serán de 10 metros de alto por 15 de largo y la principal, 25 x 12 metros.

Sobre el escenario de más de 30 metros de largo ubicado ante la grada de Marcador –que no será utilizada a pesar de dar cobijo a 6.000 aficionados la semana pasada– se ubicarán sistemas de iluminación con motores de velocidad variable.

Los sistemas de sonido corren a cargo de la compañía Clair Brothers, la principal referencia del sector con los modelos más avanzados del mercado. En mayo el WiZink de Madrid se convertía en la primera sala de nuestro país que instalaba estos equipamientos técnicos de forma permanente en nuestro país. Además, es el mismo fabricante que utilizan en gira otros artistas como The Rolling Stones, U2, Maluma o Paul McCartney; por lo que no deberían repetirse las quejas que se escucharon tras el concierto de Muse el pasado septiembre.

Accesos al interior del estadio

Se habilitarán hasta 13 puertas para la entrada del público en el recinto. Así, a la pista A “Ticketmaster” se accederá por la puerta 17; por la siguiente, la 18, se canalizará la entrada de las personas de movilidad reducida y de los espectadores de Río Bajo; mientras que a Río Alto se accederá por la 19. Por su parte, la grada de Gol contará con tres puertas para acceder desde la rúa Olímpicos al sector más económico y alejado del escenario: las 21, 24 y 25.

De lado de la Avenida do Fragoso se habilitan hasta 7 entradas: para Tribuna Baja por las 3 y 4; para Tribuna Alta por las 7 y 10; por la puerta 9 se accederá a la Pista A “El Corte Inglés”. Cierra esta amalgama de accesos el nuevo túnel habilitado junto a la Puerta 0 del estadio el pasado mes de mayo, que dará acceso a la Pista B.

De esta manera la catedral del celtismo volverá a situarse como un escenario de referencia a nivel mundial. Entre las más de 25.000 entradas vendidas destacan también los cuatro tipos de paquetes premium: Ultimate, VIP Lounge, Early Entry (premium y no premium) o Hot Ticket (gold y silver). Todo ellos se encuentran ya agotados, mientras que los últimos centenares de entradas disponibles se concentran en la zona más alejada de Río Bajo y la confluencia de Tribuna con_Gol, aunque aún hay algunas para la pista delantera.

Como es habitual en estos eventos y a pesar de los servicios mínimos decretados por la huelga, Vitrasa habilitará lanzaderas al término del mismo para facilitar el regreso a casa. Desde la explanada de Tribuna saldrán tres líneas de autobuses con los siguientes ejes:_Castrelos–Gran Vía–Pizarro–_Centro Comercial Travesía, Castrelos–Camelias–Venezuela–García Barbón–Buenos Aires y Torrecedeira–Policarpo Sanz–Urzáiz–Jenaro de la Fuente–Martínez Garrido.