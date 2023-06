Así será el show de Guns N' Roses en Vigo: tres horas de rock y un recuerdo para Ucrania

Los acordes de Guns N’ Roses ya suenan a este lado del Atlántico. La legendaria banda californiana arrancó este lunes en Tel Aviv la gira que les llevará el lunes a Vigo una vez que la promotora ha confirmado su celebración al asumir todos los gastos del mismo.

Más de 60.000 personas agotaron las entradas para presenciar en el Parque Yarkon un show de más de tres horas y 27 canciones en las que hubo tiempo para repasar sus grandes clásicos antes de emprender el rumbo hacia Madrid, donde actuarán este viernes en el estadio Civitas Metropolitano.

Si bien en sus dos citas en nuestro país contarán con The Pretenders como teloneros de lujo, en esta ocasión fue la banda local Eifo HaYeled –una de las más importantes del rock israelí en el siglo pasado– la encargada de abrir el show.

En el espectáculo ofrecido en el parque más grande de la ciudad –donde La Scala llegó a congregar a 100.000 personas en 2009– Axl Rose y el resto de la banda demostraron que tras más de 35 años sobre los escenarios continúan en plena forma.

Con los últimos rayos del atardecer, poco antes de las ocho de la tarde de la hora local, comenzaron con ‘It’s So Easy’ –uno de sus primeros éxitos– antes de continuar con Bad Obsession y Chinese Democracy.

“Queríamos tener una pequeña reunión” bromeó el líder de la banda ante el elevado número de asistentes en su regreso al estado de Israel después de diez años de ausencia.

Después de alternar versiones de otros grupos como Live and Let Dive –banda sonora de la película homónima de James Bond compuesta por Paul McCartney– con himnos personales como Welcome to the Jungle llegaría uno de los momentos más emotivos de la velada. La banda estadounidense dedicó su Civil War a Ucrania como signo de apoyo ante la invasión rusa.

Acompañando a la melodía de esta canción protesta se proyectó la bandera del país e imágenes de ciudades devastadas durante la guerra, tal y como se hizo en el primer concierto de la gira el pasado jueves 1 en Abu Dhabi.

Ya en la recta final del concierto llegarían un espectacular solo de guitarra de Slash, Sweet Child o’ Mine –en medio de un mar de linternas–, November Rain y Knockin’ on Heaven’s Door antes de poner el broche con Paradise City en Tierra Santa.

Avanza el montaje en Vigo

Mientras tanto, el estadio de Balaídos continúa preparándose para su actuación del lunes 12 de junio. A pesar de que el Concello no podrá contribuir a su celebración con el patrocinio público de 1,9 millones de euros, la promotora Live Nation garantizó “por respeto a los fans” y a las miles de reservas su celebración.

Este lunes se iniciaron los trabajos dentro del recinto municipal para cubrir el césped y en los próximos días llegarán los camiones con el escenario y sus dos pantallas gigantes.