La patronal de productoras se desmarca de la denuncia al patrocinio de Guns N’ Roses

El suspense alrededor de la gran cita musical del año en Galicia continúa. El contrato para el patrocinio público que apoyaría la llegada de los Guns N’ Roses este lunes 12 a Vigo podría acabar en los tribunales a pesar de que es la promotora del evento la que asume todos los costes una vez que el Concello ha declarado desierto su concurso. Un abogado vigués ha denunciado unas supuestas “irregularidades” en la planificación del evento y está dispuesto a trasladarlas a la Fiscalía sin aclarar a quien representa en una hipótesis rechazada por las partes implicadas.

La presidenta de la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM), la entidad que el pasado mayo expresó públicamente sus dudas sobre la legalidad del contrato, asegura no conocer al jurista ni tener constancia de los escritos enviados al Concello ya que no se puso en contacto con ellos. A la viguesa Patricia Hermida tampoco le consta “si a lo mejor algún compañero tiene trato con él”. En ese sentido señala que “estas cosas no se hacen porque sí”, por lo que le encaja “pensar que había algún tipo de interés, alguna empresa de alguien”, que requirió de sus servicios.

La patronal de las promotoras y productoras gallegas mostraba su sorpresa con este anuncio a pesar de que el 19 de mayo publicó un comunicado en el que aseguraba que el patrocinio público “podría ser articulado en fraude de ley”. Este texto, suscrito por las 41 entidades que la conforman, llegaba tras varias semanas de debate interno y de intentos de comunicación con el Concello. En ese momento ya temían que Sweet Nocturna no tuviera todas las garantías para poder cumplir con los requisitos y que el concurso quedara desierto, aunque “nadie quería que eso sucediese”.

Su principal crítica residía en que los tiempos marcados y algunos de los requerimientos no eran los adecuados para este tipo de contrato aunque sí que se habían empleado con anterioridad, tanto en Vigo como otros lugares, para estos eventos. Y es que las condiciones descritas en los pliegos –número de discos vendidos y premios recibidos, así como el margen de maniobra para dar encaje a una gira internacional que normalmente se cierra a más de diez meses vista–, dejaban claro que era para la formación de Axl Rose.

“Prefiero que me lo digan abiertamente, como profesional quiero las cosas claras y no quiero gastar mi tiempo, mi esfuerzo y mis recursos en un procedimiento ad hoc”, señala. Es por ello que se habría mostrado partidaria de un “negociado por exclusividad”, un mecanismo más opaco pero que había garantizado su celebración. Este sistema ya fue empleado por la Xunta para la contratación del concierto de Muse por 2,2 millones el pasado año y en ella la administración “va orientando” a la empresa, por lo que no hay plazos que puedan frenar su adjudicación.

“Probablemente la carta haya hecho que más de uno o dos funcionarios se hayan replanteado si el procedimiento era el adecuado”, añade. La AGEM en cualquier caso no buscaba la cancelación del evento e incluso dio soporte a Sweet Nocturna al estar integrada dentro de ella presentando el 30 de mayo un informe técnico sobre esta acreditación. Ese mismo día entró también en el Registro del Concello una carta firmada por International Talent Booking –compañía londinense con los derechos de la banda– en la que confirmaba que Live Nation poseía los derechos.

El patrocinio público de casi 1,9 millones de euros resultaba clave para que la banda californiana llegara a Vigo por dos motivos: el aforo del estadio de Balaídos (la mitad que en TelAviv o en Madrid) y los precios, inferiores a otros eventos de la gira. Aunque finalmente el Concello no lo financiará a través de la Marca Vigo, será Live Nation –con el papel determinante de Pino Sagliocco, su presidente en España– la que asumirá toda la producción “por respeto a los fans” y mantendrá el certamen del lunes. No obstante, la mayor promotora del país, y una de las top mundiales, no descarta emprender acciones legales a partir del martes.

Error en la tramitación

El principal temor de la AGEM se confirmaba el 1 de junio: el concurso no podía salir adelante por un error en la tramitación. Tanto los papeles enviados inicialmente como el plazo en el que se intentaron subsanar no fueron aceptados por la Mesa de Contratación municipal. Tras leer la resolución de este órgano, Hermida considera que “objetivamente” el fallo es de la productora por no haberse adecuado a los pliegos a los que se presentó.

Sin embargo, “subjetivamente” añade que “no entiende” por qué no una de las funcionarias se declaró “no competente” y no aceptó la carta que se presentó para justificar esa exclusividad cuando “habitualmente” sí que se hacía. Esta postura no fue refrendada por unanimidad, ya que la jefa del servicio de Festas emitió un voto particular solicitando que sí que lo admitía, lo que considera “un sinsentido”.

El letrado amaga con ir a Fiscalía

Las indagaciones sobre la contratación del concierto de Guns N’ Roses llevadas a cabo por el letrado vigués Ramón Amoedo, a título personal y también en colaboración con colectivos y otras personas relacionadas algunas de ellas con el mundo creativo y musical –y cuya identidad no quiere revelar– fueron lo que puso en alerta al abogado sobre la posibilidad de que se estuvieran cometiendo “irregularidades” en el proceso. “Al tratarse de dinero público no hice más que pedir explicaciones al Concello pero no me las han sabido dar; en los escritos que me han remitido no hacen sino preguntarme qué legitimación tengo para pedir información, o incluso que el logotipo del Concello no aparece en los anuncios publicitarios del concierto... No tienen argumentos porque no lo han hecho bien. Yo no estoy defendiendo a las promotoras, estoy viendo por gente que está cansada de lo que está pasando en Vigo”, asegura.

Reconoce que esta denuncia no quedará solo en algo público. “Yo pienso seguir adelante con esto. Estoy realizando un dossier con toda la información que tengo para poder presentarlo ante la Fiscalía por si pudiera ser constitutiva de delito”, asevera. El letrado indica que, cuando empieza a ver toda la documentación municipal relativa al concierto, descubre que estando el concierto organizado desde el mes de enero “en abril lo sacan a contratación”. “Ahí es donde se produce el error. La licitación tenían que haberla sacado antes que la venta de entradas para que se presenten las empresas que quieran. Ahora dicen queremos que venga un grupo con equis características cuando realmente ya estaba adjudicado a la promotora y a Guns N’Roses”, afirma.

El letrado no explica por qué ha decidido actuar en este concierto concreto y no en cualquier otro cuando los procesos de contratación mediante concursos son habituales ni por qué amenaza con ir a la Fiscalía cuando al final no hubo ayuda pública ninguna a un concierto que, pese a todo, se celebrará este lunes.