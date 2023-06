Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería de Navia y Lavadores solo atenderán de mañana en verano

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) en Vigo no encuentra profesionales sustitutos para cubrir las vacantes por vacaciones de verano en Medicina de Familia y Pediatría y tiene serias dudas de que los vaya a tener para las de Enfermería. Así se lo ha trasladado a los sindicatos y obligará a poner en marcha otras medidas organizativas.

Al igual que ya sucedió en veranos pasados, el área sanitaria de Vigo reduce el horario de atención en algunos centros de salud. El Sergas ha informado a la comisión de centros que los profesionales de Enfermería, Medicina de Familia y Pediatría de Lavadores y Navia solo atenderán por la mañana. El primero, durante los meses de julio, agosto y septiembre, aunque por la tarde sí atenderán Fisioterapia y Nutrición. El segundo, los mismos tres meses y también en la segunda quincena de junio, pero se mantendrán en sus turnos habituales Fisioterapia, Odontología y matrona.

Dentro del área sanitaria, Tomiño y Ponteareas permanecerán cerrados de tarde y A Guarda se queda con un solo médico, con enfermera de tarde todo el verano.

CC OO sostiene que “la solución no es cerrar centros, sino contratar personal para que esto no suceda y dar mayor cobertura a la población”. Por su parte, la CIG reprocha que la Dirección del Área Sanitaria de Vigo haya esperado hasta después de las elecciones para remitir esta información, pese a haber celebrado una reunión el viernes pasado, y critica que todavía no se haya informado de la planificación del cierre estival de camas.

Sin enfermeras

En cuanto a Enfermería, la lista de contratación para sustituciones ya no tiene profesionales disponibles desde la semana pasada. Desde la CIG señalan que tres cuartas partes están en suspensión de llamamientos. Esto puede ser por diferentes motivos, como que estén trabajando en otras instituciones o empresas. “La gente prefiere trabajar por menos dinero en otros sitios pero tener trabajo estable; no queda otra que marchar para comer los 365 días del año”, argumentan.

En Satse admiten que uno de los motivos puede ser por la cercanía de las oposiciones del Sergas para puestos de Enfermería, el 25 de junio. Pero lo consideran solo una de las posibles causas.

Consultas de niños

Por otra parte, la Dirección aún no ha convocado a los pediatras para alcanzar un acuerdo sobre cómo actuar si todos los de un centro de salud están ausentes, después de que tuvieran que retirar la instrucción que ordenaba que los niños fueran valorados por una enfermera y atendidos por teléfono por un pediatra de otro centro o del hospital.

Desde la CIG cuentan que la Dirección ha mostrado su voluntad de publicar un manual para que los profesionales de los centros de salud, de la categoría que sean, sepan cómo actuar ante las ausencia de compañeros.