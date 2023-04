Para regalar a los nietos, a los hijos, a una amiga, a alguien especial o, simplemente, a una misma. Los amantes de la literatura celebraron ayer en Vigo la fiesta de la lectura por excelencia en una jornada que, sin duda alguna, estuvo marcada por las pocas alternativas para comprar libros en la ciudad, algo que a muchos sorprendió a pie de calle. Y es que, al coincidir el Día Mundial del Libro en domingo, por la ley autonómica de horarios comerciales, en Galicia solo podían abrir aquellas librerías que contaran con una superficie útil para la venta al público de hasta 300 metros, lo que dejó en la ciudad olívica una jornada con escaso margen de maniobra para los dueños de estos establecimientos, si bien las que sí levantaron la persiana gozaron de gran afluencia.

A media mañana, la librería Espacio Lector Nobel de O Calvario era un hervidero de ávidos lectores que esperaban pacientemente en la fila para llevarse a casa un nuevo título con el que celebrar el Día del Libro. Alejandra era una de las personas que se encontraban en esta librería viguesa y, tras pagar y recoger la rosa que regalaban en el local, explicaba que en su bolsa llevaba un libro para su nieto de cinco años: “Está aprendiendo a leer y esta mañana le pregunté si sabía qué día era hoy, me contestó que el Día del Libro, y quiero llevarle un detalle porque creo que va a ser muy útil para que empiece con la lectura”. En casa de esta viguesa, todas las noches le intentan leer al pequeño un cuento y Alejandra indica que “celebrar este día es una forma de incentivar la lectura entre los más pequeños y, en mi caso, mi nieto tiene mucho entusiasmo por aprender a leer”.

“Celebrar este día es una forma de incentivar la lectura entre los más pequeños” Alejandra - Lectora

De la librería de O Calvario también salen Pilar y Silvi con sendas rosas y comentan que “escuchamos por la radio que abrían las librerías y vinimos a comprar porque es Sant Jordi”. Silvi saca de la bolsa de papel el libro que ha comprado y aparece O club da calceta, de María Reimóndez, y señala que “somos lectoras habituales y hoy le llevo a mi hijo un libro de regalo porque lo tiene que leer, pero creo que se lo pediré prestado”. Por su parte, Pilar se decantó por un libro que acaba publicar recientemente la profesora que en la actualidad les imparte un taller de arte.

“Escuchamos por la radio que abrían las librerías y vinimos a comprar por Sant Jordi” Pilar - Lectora

A unos cuantos metros calle abajo, en Urzáiz, una rosa en medio de dos libros sobre un atril da la bienvenida al visitante. La Libraría Cartabón era otra de las pocas que en la jornada de ayer mantenía sus puertas abiertas y, en el interior, Gonzalo Pérez apuntaba que “a miña idea é que o 23 de abril é o Día do Libro. Sexa luns, mércores ou domingo, penso que hai que abrir e non entendo que en Galicia houbera tanto problema, cando noutras rexións non se dá e abren igual. Para nós é un modo de vida e hoxe queremos acompañar aos lectores”. Al ser “unha libraría de barrio”, el trato es más directo con los apasionados de la lectura y, en este sentido, Gonzalo Pérez hace referencia a que “a xente fíase das nosas recomendacións. Podemos equivocarnos, pero en xeral, o público agradece as recomendacións de libros que nós xa lemos. Logo tamén vén xente que está á última”. En una jornada tan especial para el sector, el responsable de Cartabón también aprovechaba para recomendar a sus clientes algunas novedades entre las que destacó la traducción al gallego de O acontecemento, de la premio Nobel de Literatura en 2022, Anne Ernaux; O home que matou a Antía Morgade, de Arantza Portabales, o Unha volta ao mundo, de Joseba Sarrionandia, poniendo en valor las producciones gallegas que considera que “están a un nivel altísimo”, destacó Gonzalo Pérez.

“Somos lectoras habituales y hoy le llevo a mi hijo un libro de regalo” Silvi - Lectora

Otra de las alternativas que escogieron algunos vigueses fue celebrar esta fecha tan especial en la jornada del libro solidario que se organizó en el coworking Espacio Nido. Durante toda la mañana y hasta primera hora de la tarde, este vivero de oficinas situado en el centro de la ciudad acogió un evento en el que tuvo lugar la firma de ejemplares de En el cielo con Vega, de Olalla Candamo, un concierto en directo, un mercadillo de libros de segunda mano y el sorteo de una caja de lectura, además de una sesión de cuentacuentos. Todo lo que se logró recaudar en la jornada será destinado ahora a la asociación Down Vigo.

En cuanto a la mayor parte de las librerías viguesas, estas festejaron esta fecha dedicada a la lectura un día antes con descuentos y sorteos entre los clientes que adelantaron sus compras al sábado.