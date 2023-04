Una fiesta que los vigueses que viven fuera no perdonan

Pocas celebraciones consiguen que medio Vigo salga a la calle, y no solo los vigueses que viven en la ciudad olívica sino también todos aquellos que por motivos de trabajo, preferentemente, residen fuera de su urbe natal. La Reconquista volvió a reunirlos a todos para conmemorar la expulsión del ejército francés de Napoleón de la localidad en 1809, convirtiéndose así en la primera gran localidad europea en lograrlo.

Y fue precisamente la presencia de numerosos galos por las calles de la ciudad lo que encendió la jornada, que a priori y por el tiempo a primera hora de la mañana semejaba mucho más aciaga que lo que se pudo ver por la tarde.

El Casco Vello respiraba su mejor ambiente y vestía sus mejores galas, olvidando por completo los tiempos inciertos de la pandemia donde la fiesta tuvo que suspendida o limitada al uso de la mascarilla como el pasado año.

Planificamos las vacaciones en función a las fechas de la Reconquista

Ni siquiera esta circunstancia fue impedimento para que André, Raquel y Ricardo, tres vigueses residentes en Barcelona viajasen hasta Vigo para celebrar esta fiesta, fiesta que por supuesto este año repitieron. “Ya hasta planificamos las vacaciones en función a las fechas de la Reconquista. Es una fiesta que no perdonamos, venimos todos los años de Barcelona y es una forma de volver a reunirnos todos los amigos. Es genial”, explican los jóvenes, precisamente, rodeados de todos sus conocidos y también familiares.

Y es que se trata de una fiesta donde grandes y pequeños han podido disfrutar de decenas de actividades; familias enteras echadas a la calle para vivir el sentimiento único de la Reconquista. Y este año, además, aprovechando un nuevo emplazamiento: Porta do Sol.

Gracias a la peatonalización, numerosas representaciones y actividades infantiles se llevaron a cabo en esta plaza lo que permitió descongestionar las calles de la zona vieja y tanto en Plaza Constitución, como o Princesa o Eduardo Chao la sensación de multitud era menor que años anteriores.

Todo esto favorecido por el tiempo. Si bien por la mañana las lluvias nublaron la jornada, ya por la tarde el calor y los cielos despejados animaron a toda la ciudad a disfrutar de su fiesta. Solo bastaba con mirar los parkings como indicadores de la afluencia de gente al centro de la ciudad. Tan solo el de Policarpo Sanz disponía de espacio a primera hora de la tarde, completando sus aparcamientos ya bien entrada la jornada, al igual que el de O Berbés, A Laxe o Praza da Estrela.

Amaia García y Carlos Puente, dos sanitarios que trabajan en Vigo llevan ya seis años acudiendo a la Reconquista y animando a sus amigos de San Sebastián y el Barco de Valdeorras a animarse. “Para mí es una fiesta que me encanta porque me hace recordar mucho a una festividad similar que tenemos en mi tierra, poder disfrutar en la calle con los amigos, de buena comida, buen ambiente; me hace sentir como en casa”, cuenta Amaia García. Carlos Puente, por su parte, reconoce que, además de secundar las palabras de su compañera, el arengo a los franceses es de sus momentos favoritos. “Cada vez que pasaban escuchabas a la gente gritarles, todos a una, es de mis momentos favoritos casi”, relata el joven ourensano.

Pablo, Miriam, Juan y Laura, un grupo de amigos, disfrutaban ataviados con los trajes de época de la jornada festiva. “Vemos a casi tanta gente como cuando no había pandemia, volvemos a poder estar todos en la calle sin mascarilla y sin distancia y es fantástico. El tiempo acompaña, hay buen ambiente, todo genial”, reconoce este grupo de amigos.

Programa del domingo

La jornada festiva arranca a las 11.00 horas de la mañana con la apertura del mercadillo. Continuarán en le torreiro infantil de O Berbés numerosas actividades para los peques de la casa. A las 12.00 horas, tendrá lugar la actuación de grupos tradicionales por calles y plazas: Banda de Gaitas Anaquiños de Chapela/ Banda de Gaitas María Soliña / Treboada Baixo Miño. Y también a esta hora saldrá de la milicia honrada de Vigo. Desde la Praza da Igrexa, al mismo tiempo que el ejército Napoleónico hará lo propio desde la Praza dos Ratos

Las actuaciones musicales y foliadas continuarán toda la mañana. Ya de tarde, a las 17.00 horas empezarán a sonar las alarmas en Porta do Sol que verán tan solo una hora después cómo el pueblo vigués fue quien de sublevarse al afamado ejército francés y lograr su expulsión.