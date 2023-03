Las entradas para el concierto de Guns N' Roses, uno de los más esperados del verano vigués, están volando de la preventa. Este miércoles, la promotora Live Nation abrió a las 10.00 horas la reserva de tickets en su web para la actuación de la mítica banda estadounidense, que tendrá lugar el próximo 12 de junio en Balaídos, y ya a primera hora de la tarde quedaban apenas una docena de entradas en las gradas de Gol, a 130,50 euros, y Río Bajo, por 175,50 euros. Menos éxito han tenido los packs VIP, con un precio a partir de los 198,50 euros.

La venta general comienza mañana jueves, también a las 10.00 horas, momento en el cual las entradas podrán adquirirse no solo en la página de Live Nation sino también a través de Ticketmaster España y El Corte Inglés.

Lista completa de los precios

PL1 PISTA A 120€ + 16€ gastos

PL2 90€ + 12€ gastos

PL3 PISTA B 85€ + 11,50€ gastos

PL4 70€ + 9,50€ gastos

PL5 55€ + 7,50€ gastos

VIP1 - Ultimate Package 1020€ + 136€ gastos

VIP2 - VIP Lounge Package 340€ + 45,50€ gastos

VIP3 - Premium Early Entry Package 295€ + 39,50€ gastos

VIP4 - Early Entry Package 210€ + 28€ gastos

VIP5 - Gold Hot Ticket Package 215€ + 28,50€ gastos

VIP6 - Silver Hot Ticket Package 175€ + 23,50€ gastos

Todavía no se sabe cuál será el artista o banda invitada que haga de telonera de Axl Rose, Slash y sus secuaces, que saldrán al escenario de Balaídos a las 21.30 horas del 12 de junio.

El de Vigo será uno de los dos únicos conciertos que ofrecerán en España los legendarios creadores de 'Sweet child O' Mine' o 'Welcome to the jungle'. La otra cita en territorio nacional es en Madrid, el 9 de junio en el estadio Metropolitano.

La de Guns N' Roses será la segunda cita de un Balaídos resucitado como recinto de conciertos tras más de dos décadas en silencio. La primera fue el recital de Muse el pasado verano, un evento organizado por la Xunta con motivo del Xacobeo. En esta ocasión, es el Concello el promotor del concierto.