Fuego y —¡cómo no!—una espectacular puesta en escena. Así resucitará el estadio de Balaídos como recinto de macroconciertos tras más de dos décadas en silencio. La banda británica Muse actuará en el estadio municipal el 8 de septiembre dentro de los conciertos del Xacobeo, tal y como anunció la Xunta una vez que el Concello dio el visto bueno para ceder el estadio. Quedan más de dos meses y, aunque aún no se ha hecho pública la venta de entradas, sus fans ya pueden hacerse una idea de cómo será este concierto que se convertirá en histórico.

Muse inició su gira europea y en redes sociales hay ya multitud de fotos y vídeos de su espectáculo, lo que permite intuir cómo será la resurrección de Balaídos como escenario de conciertos. La puesta en escena del grupo británico nunca pasa desapercibida. Y, a tenor de los directos que ha ofrecido en las últimas semanas, tampoco lo hará en esta gira: habrá mucho fuego, máscaras (una gigante) y hasta una enorme bengala tiñendo de rojo todo el recinto.

Austria

Uno de los conciertos que se pueden ver ya íntegros en YouTube de la gira con la que Muse llegará a Vigo el 8 de septiembre es el de Nova Rock de Austria, celebrado el pasado 9 de junio.

Berlín

El día 11 de junio Muse fue también el cabeza de cartel del segundo día del Festival Tempelhof Sounds de Berlín, donde actuó durante una hora y media. Probablemente en Vigo actuará durante más tiempo al no compartir cartel con ningún otro grupo, pero probablemente su puesta en escena será similar a la de Alemania y Austria. Este concierto se puede ver íntegro también en YouTube (en el vídeo bajo estas líneas).

Muse yesterday at tempelhof



Vía Stacies Instagram pic.twitter.com/z6DRBWHbnZ — Џ Muse News Џ (@ClubMuser) 12 de junio de 2022

Por el momento, la puesta en escena de los conciertos que ha dado Muse en Europa es similar. A mayores, todos han arrancado con el single que da nombre a su último disco que se lanzará el 26 de agosto, justo dos semanas antes de su concierto en Vigo: Will of the People.

¡Muse cerrando el show de forma magistral, ayer en 'Tempelhof Sounds Festival', Alemania! 🇩🇪



-



[📽️: elloelle, staciecostello] pic.twitter.com/0YSbDkdqQ6 — OriginOfBlackHoles (@oobhmexico) 12 de junio de 2022

Listado de canciones

Por el momento, Muse también ha deleitado a sus fans con un setlist de canciones similar. En total, 21 canciones en hora y media de concierto. En Vigo, probablemente, toquen alguna más. En el último concierto, en Berlín, sonaron las siguientes: