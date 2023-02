Los Guns N' Roses serán uno de los conciertos estrella del verano en Vigo. La actuación de la mítica banda de rock americana actuará el próximo 12 de junio en Balaídos en el que será el tercer concierto de su próxima gira. La página oficial del grupo ha confirmado su cita en la ciudad olívica en su página web.

El de Vigo será uno de los dos únicos conciertos que los veteranos creadores de Sweet child O' Mine o Welcome to the jungle ofrecerán en España. Será un lunes 12 de junio, tres días antes del espectáculo que la banda liderada por Axel Rose y Slash tiene programado en Madrid.

Se trata de un concierto organizado por el Concello de Vigo en el estadio del Celta y que semanas atrás había filtrado Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta en Vigo y candidata a la alcaldía por el PP.