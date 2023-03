Accidente de avión en Vigo: "¡Calma, que salimos todos!"

Un fuerte impacto le hizo perder el tren de aterrizaje, el avión se arrastró a lo largo de la pista del aeropuerto de Vigo, el depósito de combustible se rompió y la nave acabó envuelta en llamas. A bordo iban 116 personas. Fue un día como hoy hace ya 29 años. La niebla lo cubría todo en Peinador. Fueron minutos de angustia. La magnitud del impacto hizo temer lo peor. Estaba ocurriendo el accidente aéreo más grave de los ya casi 69 años de historia de la terminal olívica. Hoy, curiosamente, sería imposible que hubiera sucedido. El nuevo bache en la pista de Peinador —el tercero en poco más de un año— habría obligado a ese avión a buscar un aeropuerto alternativo.

Por fortuna, todo quedó en un susto. Fue un milagro. Pero no uno cualquiera. Sirvió para que se introdujeran recomendaciones y mejoras en la aviación, concretamente en lo que respecta a la navegación aérea. ¿El objetivo? Evitar que volviera a ocurrir un accidente similar en cualquier otra parte del mundo.

Cada año la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), dependiente del Ministerio de Transportes, analiza todos y cada uno de los percances aéreos que se registran en España. Desde los más a los menos graves.

El informe del accidente de Aviaco en Vigo está incluido por la CIAIAC entre los 11 más relevantes de España

Pero el accidente de Aviaco del 21 de marzo de 1994 es diferente. Tanto, que el informe de la CIAIAC sobre lo ocurrido ese día en Peinador (se puede consultar íntegro al final esta información) está incluido entre los 11 que considera más relevantes. En este listado también está, por ejemplo, el fatídico suceso de Spanair de 2008 en Barajas; o el que está considerado el peor accidente aéreo de la historia y que sucedió también en un mes de marzo: la colisión de un Boing 747 de KLM contra otra nave similar de la Panam. Fue en 1977 en Tenerife y fallecieron 583 personas.

¿Qué ocurrió en Peinador la mañana del 21 de marzo de 1994?

Pasaban algunos minutos de las ocho de la mañana cuando el DC-9 Ponce de León procedente de Madrid, un avión con más de 38.000 horas de vuelo —más de un tercio de las establecidas para su vida útil— y que Aviaco compraba en 1975 a la compañía MC Donnel Douglas, perdía el tren derecho de aterrizaje a pocos metros de que sus más de 40.000 kilos tocasen tierra en el aeropuerto de Vigo, momento en el que el avión capotó (dar con la proa en tierra).

Los 110 pasajeros que iban a bordo y 6 tripulantes volvieron a nacer

Ya con el morro del avión en el suelo, la nave recorrió unos 300 metros rozando el asfalto de la pista de Peinador hasta que el comandante consiguió parar el avión y los 110 pasajeros que viajaban a bordo, así como los 6 miembros de la tripulación, volvieron a nacer. "¡Calma, que salimos todos!", rezaban los titulares de las crónicas publicadas hace 27 años y que dejaban bien claro que, aquella mañana, se había obrado el milagro en en Peinador.

"Debemos felicitarnos por el desenlace final del incidente-accidente que sucedió esta mañana nuestro aeropuerto", explicaba ese mismo día en el aeropuerto de Vigo el que por entonces era el director de Peinador, Juan Maceiras. "La extraordinaria actuación de los bomberos y, por supuesto, el comportamiento de los pasajeros, evitó lo que pudo convertirse en una gran tragedia, si el fuego originado en el fuselaje por la rozadura contra la pista hubiera declinado en una deflagración del combustible almacenado en los tanques del aparato", advertía un día después del siniestro.

El informe que arrojó luz sobre lo ocurrido

Según se recoge en el informe relevante realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, el vuelo había transcurrido con normalidad desde su despegue en Barajas. Pero las cosas se complicaron durante el aterrizaje en Peinador. "Con la pata izquierda del tren de aterrizaje principal y parte del fuselaje, tocó en las tres luces de una barra de aproximación situada a 115 metros de la zona libre de obstáculos previa a la pista".

El tren de aterrizaje golpeó contra las luces de una de las barras de aproximación a la pista

Tras entrar en contacto con la pista del aeropuerto, las patas del tren de aterrizaje se partieron y el avión acabó deslizándose por la pista. El impacto fue de tal magnitud que también se rompió el depósito de combustible del lado derecho. "Empezó a derramarse de forma apreciable en el inicio de la zona de parada y empezó a arder a la altura de la barra de iluminación de extremo de pista", se recoge en el citado informe. La aeronave se detuvo, envuelta en llamas, tras haber recorrido unos 300 metros.

¿Cuáles fueron las causas del accidente?

Según el informe de la CIAIAC, el siniestro se produjo por "un descenso pronunciado en la última fase de aproximación, que provocó el choque con elementos del aeropuerto". Lo extraño (y que motivó que se recomendaran y se introdujeran mejoras a nivel general en esta fase de la navegación) es que la tripulación no reaccionó a ninguna de las seis señales acústicas del Sistema de Avisos de Proximidad de Terreno (GPWS).

"Ninguno", se remarca en el citado informe, "recuerda haber escuchado" dichas señales. La mala calidad del audio de las cajas negras no ayudó tampoco a aclarar lo que sucedió en los instantes previos al choque. Motivo por el cual también se aconsejó mejorar el sistema de audio y grabación.

La niebla, tan habitual en el aeropuerto de Vigo, podría haber jugado una mala pasada ese día a la tripulación. Según se apunta en el informe oficial del accidente, que la tripulación no hubiera escuchado las señales acústicas se debió "a la concentración en los estímulos visuales, por banco de niebla". Durante la hora anterior al accidente el alcance visual en pista llegó a registrar hasta 20 registros diferentes que oscilaban rápidamente entre 400 y 1.500 metros.

Así vivieron el accidente los pasajeros

Entre los 110 pasajeros del avión que se estrelló en Peinador esa mañana del 21 de marzo de 1994 viajaban algunos de los nombres que marcaban la actualidad política de entonces. Entre ellos, el diputado socialista Ventura Pérez Mariño; el exalcalde de Redondela, Xaime Rei o el exsecretario general de CC.OO, Antonio Gutiérrez.

"Fue tan rápido que casi no nos dio tiempo a ver nada. En el momento de tomar tierra sentimos un golpe, la panza del avión se desplazó por el suelo y la nave empezó a dar tumbos. La gente gritaba, había mucho humo y una de las alas estaba ardiendo. De pronto, nos paramos, las puertas se abrieron y comenzamos a salir. ¡Calma, que salimos todos!", gritó alguien dentro del avión de Aviaco. Este es unos de los relatos que compartían los pasajeros en las páginas de FARO DE VIGO hace 29 años.

La gente gritaba, había mucho humo y una de las alas estaba ardiendo

Aunque en el interior del avión se vivieron momentos de nerviosismo, los pasajeros mostraron una serenidad increíble en el desalojo. Mientras unos lo hicieron por la puerta delantera, otro lo hacían por el ala izquierda, muy cerca del suelo.

Hubo 14 heridos, pero la mayoría no sufrieron daños en el propio accidente, sino a la hora de desalojar el avión. Alguno incluso prescindió de atención médica y optó por marcharse a casa en sus coches o en un taxi para no alarmar a sus familiares.

Entre los heridos más graves estuvo el exsecretario general de CC.OO, Antonio Gutiérrez. Ese día estaba volando a Vigo para asistir a una conferencia del CLUB FARO. Pero un día después del accidente ya estaba volando de vuelta a la capital española. "No he sentido nada especial al subir a este avión, al revés, estoy casi avergonzado de las molestias que he dado a la tripulación por venir así, en camilla", explicaba embarcado ya el vuelo de vuelta a Madrid.

Pero la verdad es que pese a que todo acabó en un susto, para muchos fue un momento muy tenso. "Pensé que moríamos calcinados", aseguraba el día del accidente el exalcalde de Redondela, Xaime Rei en declaraciones a FARO DE VIGO. "Pasamos un miedo enorme. Como que ardía el ala próxima a nuestro asiento y no sabíamos cómo acabaría aquello: si contra la torre de control o por un barranco".

¿Qué mejoras en la navegación propuso la CIAIAC tras este accidente?

El análisis de todo lo ocurrido, y principalmente el hecho de que la tripulación no hubiera escuchado las señales acústicas que les alertaban de la cercanía de la nave al suelo en el momento de la aproximación, llevó a la CIAIAC a plantear varias recomendaciones durante esta fase de vuelo. Entre ellas, destacan las siguientes:

Hacer uso obligatorio de auriculares en cabina y del sistema de interfonía durante al menos todo el tiempo que el avión permanezca por debajo de los 10.000 pies. Comunicaciones internas: se fijó que las tripulaciones solo mantengan en la última fase de aterrizaje comunicaciones internas sobre la operación. Recomendación de que se mejorase tanto la calidad de la emisión como de las grabaciones de las conversaciones en cabina.

Consulta el informe completo del accidente

Sobre estas líneas se puede consultar el informe completo realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil en el que, además de la información técnica de lo ocurrido, se recogen también las conversaciones de la tripulación antes del siniestro, fotografías o las recomendaciones emitidas para evitar un percance similar.