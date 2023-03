Uno de cada tres vigueses que consume drogas empieza a hacerlo ya antes de los catorce años

Paseando por las calles de la ciudad, hay una percepción general en los últimos tiempos: un aumento progresivo de las personas que consumen estupefacientes. “Impacta ver la cantidad de gente que parece que está enganchada a las drogas. Hace un año esto no era así”, aseguraba hace apenas una semana un vecino de O Calvario. Y esa sensación se corrobora con los datos. Conforme pasan los años, son más los vigueses que consumen algún tipo de sustancia, tal y como se extrae de la última memoria de la asociación Érguete. En 2022, atendió a 756 personas, casi cincuenta más que el año anterior y doscientas más que en 2017. Y estos únicamente son los que acuden al servicio de orientación socio-jurídico de Érguete: hay muchos que no están, por tanto, en los registros oficiales. El aumento ha sido progresivo y parece que no deja de crecer. Pero más allá de esa curva ascendente, lo que sin duda más preocupa es otra tendencia: el descenso constante de la edad de inicio en los estupefacientes.

“Según nuestros datos, el 32% de los que consumen empiezan a hacerlo antes de los catorce años. Y hay que tener en cuenta que cuanto menor es la edad de inicio, mayor es el factor de riesgo, pues más posibilidades hay de caer en la dependencia y en la adicción en un futuro”, explica David Martínez, pedagogo y coordinador del servicio de información y orientación socio-jurídico de la asociación Érguete. Más del 50% de los consumidores empieza a drogarse entre los 15 y los 18 años, edades también muy tempranas. “Cuanto menor es la edad de inicio, mayor es el riesgo de generar una adicción” David Martínez - Pedagogo y Coordinador sociojurídico Asociación Érguete En cuanto a las sustancias de consumo el cannabis, la cocaína y el alcohol son las más habituales, seguidas de la heroína. La vía principal de inhalación es mediante cigarro o pipas, por delante de la aspiración en polvo por la nariz y otras opciones como pastillas. El problema, tal y como explican desde Érguete, es que están notando un importante cambio en los parámetros de consumo y nuevas tendencias muy preocupantes. Por ejemplo, una creciente adicción a los fármacos, especialmente los ansiolíticos, antidepresivos o sedantes, sobre todo entre las mujeres usuarias. Hay que tener en cuenta precisamente que este tipo de fármacos, como las benzodiazepinas, no se pueden conseguir en la farmacia sin una receta médica, por lo que muchas de las personas que están enganchadas las consiguen por vías no legales. Es decir, en el mercado negro y en los puntos donde se venden drogas, que también han empezado a vender este tipo de medicamentos que habitualmente se utilizan en el ámbito de la salud mental. Los servicios de prevención y de asesoramiento de Érguete reconocen que están “alerta” ante la situación actual, pero inciden en que no hay que disparar las alarmas. Los datos sirven ahora para programar los planes de intervención para este año y especialmente crear campañas de prevención con los menores, para evitar que empiecen a consumir drogas a edades tan tempranas. El enfoque multifactorial de las adicciones debe no solo exponer su tratamiento, sino también la necesidad de recomponer los “puentes rotos” que aumentan los riesgos de exclusión (problemas de vivienda, empleo, retroceso en políticas de bienestar), que suponen dificultades añadidas a la hora de la reinserción en la sociedad. También el perfil del “policonsumidor”, con dificultad de deslindar una sustancia como la principal y el uso indebido de benzodiazepinas y su disponibilidad en nuevas redes de distribución. El consumo de hipnosedantes se dispara y los expertos se muestran en alerta ante el riesgo del fentanilo Vigilantes ante la posible llegada del fentanilo Si bien los profesionales del área de Vigo no han detectado casos de fentanilo, la constatación de fallecimientos en algunos países de Europa derivados de su ingesta, así como su introducción en los circuitos del narcotráfico de Barcelona ya mantiene a los expertos que luchan contra la droga en la ciudad olívica vigilantes, aunque aseguran que “de momento podemos estar tranquilos, pero al mismo tiempo no dejamos de estar en alerta, igual que cuando aparece cualquier otra conducta adictiva en la sociedad”. Es un opiáceo sintético muy potente, porque multiplica entre 50 y 100 veces los efectos de la morfina y la heroína y, como cualquier opiáceo, su capacidad de generar adicción es grande, y también el riesgo de sobredosis. 1. Fumada o esnifada, principales vías Las dos principales vías de consumo de sustancias son fumadas en cigarro o pipas o esnifadas en polvo. En tercer lugar se encontrarían ya otras vías , como las pastillas o las inhaladas mediante papel de plata. 2. Heroína y cocaína combinadas Entre los consumidores de estupefacientes de Vigo, la tercera modalidad más habitual de consumo es la combinación de heroína y cocaína, según los datos que maneja el servicio de orientación de la asociación Érguete.