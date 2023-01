La pandemia adelanta el acceso a drogas y crecen los abusos de alcohol y el cannabis

Cuando finalizaron el trabajo de campo de la anterior encuesta sobre drogas, el 13 de marzo de 2020, faltaba un día para que el Gobierno decidiese declarar el estado de alarma que paralizó España tras la irrupción del coronavirus. Los datos de entonces, resultado de consultar a población de entre 15 y 64 años, situaban para Galicia en 16,6 años los primeros escarceos con el tabaco, en los 17 el primer trago y en 18,6 el estreno con la marihuana. Dos años después, esas edades se han rebajado a 16,4 años para el cigarrillo, 16,3 para las bebidas y 18,3 para el cannabis. Además, excepto en esta última sustancia, donde los gallegos van en sintonía con la media estatal, Galicia supera en precocidad al conjunto autonómico.

Para el profesor de la Universidade de Vigo Manuel Isorna este dato es, desde un punto de vista de salud pública, “un indicador de que las cosas se están haciendo mal” y augura que estas conductas tendrán “una repercusión a largo plazo”. Aduce al respecto que, cuanto más madrugador sea ese contacto con las drogas, “más posibilidades hay de desarrollar una dependencia” o, cuando menos, un consumo “problemático” que puede ir asociado, advierte, a mayores conductas de riesgo, como coger el coche tras haber ingerido alcohol, meterse en más peleas, tener mayores problemas académicos y laborales o a proseguir con el consumo pese a que el entorno familiar o el personal sanitario intente la disuasión.

Este especialista en prevención enfatiza el aspecto del inicio porque lo ve “más relevante” dado, apunta, que el desarrollo del sistema nervioso central se culmina entre los 22 y 25 años y por tanto aboga por “proteger” a los más jóvenes de tóxicos, no solo de sustancias, sino también comportamentales, como puede ser una relación abusiva con las redes sociales. “Porque eso acaba revirtiendo en el comportamiento y en la salud mental”, avisa.

Respecto al alcohol, admite que los datos son de un consumo “tan alto que es dificilísimo superarlos”. Lo sería, dice, incluso si bajaran, pero ocurre lo contrario. Uno de cada cinco adultos gallegos conoció el estado de embriaguez el último año y un poco más, un 22,6%, se dio un atracón en el último mes. Esta segunda cifra, que supone un salto desde el 14,4% de 2020, es además la cuarta más elevada de las comunidades y 7 puntos superior al dato estatal.

Respecto al tabaco, se declara fumador diario un tercio de la población adulta. Para Isorna, “cuesta creer” un consumo tan elevado de un producto que “solo causa enfermedad y muerte”, mientras carga contra los nuevos formatos de consumo y permitir vender a la industria productos que lo simulan, como el vapeo, que considera, igual que la cachimba, que provocan “trasvases” al tabaco. En cuanto al cannabis, que probaron un 12,2% de gallegos en el año previo a la encuesta, frente a un 8% en la anterior, predice que seguirá yendo en aumento y teme que incluso pueda llegar a niveles similares al tabaco.

“La población está acostumbrada a consumos aberrantes como normales”









Los consumos despiertan las alarmas en expertos como Manuel Isorna, quien reparte advertencias. En el alcohol, cuestiona que los consumos sean “altísimos” porque están “normativizados”, mientras la percepción del riesgo se ha reducido. “La población está acostumbrada, ha asimilado que unos consumos aberrantes y excesivos son normales”, sostiene, a pesar de que el alcohol no es inocuo. Recuerda que la OMS le dio un tirón de orejas a España por tener los parámetros de consumo de riesgo por debajo de los internacionales –diez gramos en mujeres y doble en los varones–. A partir de ahí el riesgo es “exponencial”. “La población no logra entender que los consumos de riesgo de alcohol y de otras sustancias van a multiplicar de forma exponencial las probabilidades de tener cáncer o de enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, sostiene. De hecho, señala cómo el consumo de alcohol está vinculado a una de cada cinco asistencias en hospitales. En particular, ve los atracones “muy dañinos”, sobre todo a nivel neurológico en adolescentes. Aun así, dice que se topó con jóvenes que “se jactaban de atracones y alguno hasta de comas etílicos”. Para Isorna, “la política sociosanitaria respecto al consumo de drogas se está haciendo mal”. “Tenemos que optar por otros modelos y, sobre todo, hacer inversión; no puede ser solo buenas palabras y maravillosas medidas y después cero euros”, sobre todo, apunta, porque se compite con una industria que genera mucho dinero y que también lo invierte. En lo tocante al cannabis, avisa, es un consumo “muy peligroso”, vinculado con dolencias como la esquizofrenia o con efectos sobre el rendimiento académico. A pesar de ello, cuestiona que en países como Estados Unidos aumente el consumo en embarazadas, a las que se les “vende” para las náuseas. Isorna reitera que es “imposible” esperar cambios “haciendo siempre lo mismo” y sugiere apostar por la educación y medidas de salud pública. Por ejemplo, con el alcohol, sabiendo de la preocupación por el peso, y considerando que cada gramo tiene 7 kilocalorías, hay expertos que abogan por añadir tablas nutricionales a las bebidas. “Es un derecho de la población”, explica, pero no lo recoge la normativa europea.