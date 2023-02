Bruselas echa por tierra la hoja de ruta para el AVE a Oporto: “No es realista para el año 2030”

La estrategia de la red transeuropea de transporte (RTE-T) ambiciona una Europa plenamente conectada con una inmensa capilaridad de carreteras, vías de ferrocarril, rutas navegables interiores o marítimas de corta distancia. Un macroplan de más de 244.000 millones de euros en aras de una economía más sostenible y una Unión cohesionada, sin reinos de taifas ni desigualdades entre norte y sur. El objetivo: lograrlo para el año 2050. Pero no de forma simultánea, eso sí, sino en tres fases sucesivas, designadas por la Comisión Europea en función del grado de madurez de cada proyecto. La primera, por ejemplo, corresponde a aquellos que puedan completarse para el año 2030, que son los que se incluyen en la denominada red básica. Los que no alcancen estos plazos, pero sí sean viables para 2040, entran en la red básica ampliada; los últimos, de la llamada red global, estarían listos en 2050. La intención de los gobiernos de Pedro Sánchez y António Costa, exhibida en encuentros y cumbres en los últimos dos años, es que la alta velocidad entre Vigo y Oporto se cuele en la primera terna y tenga el rango prioritario, de red básica. Pero no va a ser así. En Bruselas consideran que esta línea no estará operativa para 2030.

