“La Antártida siempre es impresionante”

O equipo de investigadores do #CIM_UVigo xa está na Antártida para avanzar no seu proxecto sobre o impacto do cambio climático na descomposición da materia orgánica.



Nesta campaña, como novidade, estudarán os efectos da radiación ultravioleta nas macroalgas.#CampañaAntártica pic.twitter.com/dffRyMeIZg