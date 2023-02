Mañana, sí, mañana celebraremos un Renacimiento: el de la discoteca Reverb, una sala multidisciplinar en Areal, 14, donde antes estaba el Ferré, que se inaugura seguro que con lleno. La culpa la tiene un cuarteto vigués de gente osada y experimentada que ha conspirado para devolverle ritmo a la ciudad y conseguir un espacio marchoso con un nuevo concepto : conciertos en directo, baile, hit tras hit, DJ residente…. Mañana estará el Somoza Trío y otros artistas sorpresa de ámbito nacional que me callo, no vaya a ser que... Si estos promotores no lo consiguen es que Vigo ya no da más de sí. A ver si no con la buena mochila que tienen de experiencias en la noche y día Javi Brea (Pénjamo, La Cepa, Cleopatra, Cosmos…) Manu Garrido (Valdevez), Vaquero ( Ensanche, Cíes, cantina de Canido,… ) y José Curiel (Pénjamo). Todos van a contar en su sociedad, JACUMAVA, con un restaurante también, el Carmencita, en Princesa. ¡Llega Reverb!

Los cumples de Goián, su Carnaval y el pintor Antonio Fernández Es costumbre en esta sección, por una liada venida de fuerzas vivas de Goián, felicitar, cada 16 de febrero, a unos cuantos que cumplen. No es por citar a Isabel Preysler, ni a Carmencita Martínez Bordiú ni siquiera a Anne Igartiburu, que me jura el goianés Mané Villa que cumplen hoy, sino que me interesan otros más cercanos como en Vigo el abogado Nemesio Barxa (88 y tan tranquilo) o, en Gondomar, Manolo Moreira pero ¿y en Goián de Tomiño? Pues el viverista Juan Peixoto (75) y su nieta Zoe, Olga Barros, Antonio Amado...y, sobre todo, hoy se cumple el 141 aniversario del nacimiento del gran pintor de esa tierra pero universal Antonio Fernández. Por eso la asociación que lleva su nombre y preside Mané Villa va a hacer un acto conmemorativo con los alumnos del CEIP que lleva su nombre, al que asistirá la brava y bella alcaldesa Sandra Gonzálezz. Pero mañana, queridos, comienza allí el montaje del Carnaval y el sábado se saldrá a pedir “a tallada” para el gran cocido comunal del martes. Ese Carnaval que promocionó especialmente en este pueblo Laureano Fernández Román, al que en una primera etapa, prohibido por el franquismo, hubo de enmascarar como Festas da Primaveira. ¡Vigueses, llega el Carnaval! Y se acerca, se acerca, el primer día del Carnaval vigués, en que tantearemos si sube o baja de temperatura. Por de pronto, As Tarteiras, esa agrupación carnavalesca que los del barrio viejo llevamos gozando 35 años (con incansables agitadores como Fiz Axeitos), ya está en el disparadero, prietas sus filas recias, marciales. Mañana se dará salida a nuestro Carnaval con música y espectáculos de animación por las calles Príncipe, Policarpo Sanz y Porta do Sol a partir de las 18.30 horas, la Entronización do Meco a las 20 y, después ¡el concierto de Tanxugueiras en la Porta do Sol! ¡Viva el Carnaval!