Los nuevos convenios pactan notables subidas pero sin frenar la pérdida de poder adquisitivo

La reactivación de la economía global tras la pandemia del COVID, primero, y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, después, han tensionado los precios a un extremo desconocido en España desde finales de los ochenta. En Galicia se registraron picos de IPC del 11,5%, a años luz de cualquier previsión y, por supuesto, de los máximos fijados en los convenios colectivos. Para cuando la inflación superó esos once puntos, por ejemplo, los acuerdos firmados entre empresas y trabajadores establecían incrementos de sueldos de en torno al 1,8% anual en el conjunto de la comunidad –y de un 1,5% en la provincia de Pontevedra–, como certifican los registros del Ministerio de Trabajo. No había una pérdida de poder adquisitivo, era una hemorragia. La situación ha cambiado de forma notoria ahora en las empresas del área de Vigo: incrementos notables de salarios, cláusulas de actualización y mayor tiempo de aplicación, en búsqueda de una paz social en un contexto complejo e inestable. ¿Suficiente para garantizar el poder de compra? No. El avance de la inflación en Galicia desde diciembre de 2020 ha sido de un abismal 13,6%.

