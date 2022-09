La UVigo limita la calefacción: temperatura en el exterior baja y solo 9 horas diarias

El incremento de la factura energética ha obligado a la UVigo a poner en marcha un plan de medidas urgentes de ahorro que, entre otras acciones, incluye limitar la calefacción a los días más fríos del invierno y solo durante 9 horas de lunes a viernes, excluyendo los fines de semana. También se prohíbe el uso de dispositivos individuales eléctricos, se ajustará la iluminación exterior e interior de los centros y se establece el apagado de los equipos informáticos cuando no se utilicen.

A igual que sus homólogas de Santiago y A Coruña, la institución viguesa se ha visto obligada a tomar medidas para afrontar una factura cuyo coste se triplicará en 2023. El objetivo del documento aprobado ayer por asentimiento en el Consello de Goberno es reducir el consumo actual entre un 25 y un 30% y, desde el próximo curso, se complementará con otro plan de medidas estructurales.

Son medidas que “viñeron para quedarse”, subrayó el rector Manuel Reigosa, ya que, independientemente del precio de la energía, la Universidad “non pode desperdiciala e ten que dar exemplo”.

Jacobo Porteiro, adjunto al rector para las energías renovables e infraestructuras, cargo de nueva creación, fue el encargado de presentar el plan a los miembros del Consello de Goberno y recordó la apuesta decidida de la UVigo por la eficiencia.

Gracias a la instalación de renovables, apuntó, la institución ha logrado reducir los consumos pero el gasto en gas natural alcanzará los 1,3 millones de euros en 2023 frente a los 500.000 euros de 2021. Y es “previsible” que la electricidad –cuya factura fue de 1,7 millones el año pasado– se incremente de la misma manera.

Según detalló Porteiro, la calefacción podrá utilizarse entre el 1 de noviembre y el 15 de abril, pero solo en aquellos días más fríos. Para los campus de Vigo y Pontevedra, el plan establece como condiciones una temperatura máxima exterior igual o por debajo de 18 ºC y una mínima igual o inferior a 12 ºC, según las previsiones de MeteoGalicia. En el caso de Ourense, los centros están autorizados a encenderla cualquier jornada en la que la mínima sea de 8 ºC o inferior.

También se establece un horario – de 7 a 12 horas y de 15 a 19 horas– y el apagado durante los fines de semana, excepto en aquellos laboratorios en los que sea necesaria. En el interior de los centros de docencia y trabajo, la temperatura de confort tendrá un máximo de 19 ºC, y no se podrán climatizar los espacios de circulación.

“Non falamos de que imos pasar frío nos postos de traballo, pero debemos adaptar medidas para non malgastar enerxía. Hai que abandonar malos hábitos e para acadar un novo equilibrio temos que imprimir un forte pulo na dirección do aforro”, insistió Porteiro.

En cuanto al aire acondicionado, la temperatura de confort será de 27 ºC y solo se podrá utilizar entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre y en aquellas jornadas con una máxima exterior igual o superior a 28 ºC y una mínima igual o superior a 16 ºC.

El plan fija además la prohibición de calefactores individuales eléctricos y establece que los equipos informáticos, instrumentación científica y el resto de equipamientos deberán apagarse fuera del horario de apertura de los edificios. Quedan excluidos los que requieran una conexión continuada.

La UVigo prolongará los cierres de centros durante Semana Santa y verano implantados desde hace años y estudia la posibilidad de extenderlos a la Navidad.

Respecto al futuro plan de medidas estructurales, que también incidirá en la racionalización de horarios y la conciliación, incluirá medidas como la planificación general de la actividad universitaria entre las 8 y las 18 horas o la centralización de la que se desarrolle los fines de semana en menos edificios.

Durante la sesión de ayer, el Consello de Goberno también acordó rechazar la modificación del grado en Publicidad y Relaciones Públicas para eliminar del nuevo plan de estudios las asignaturas de Lengua española, Lengua gallega y Sociología.

1. La factura se triplica La factura del gas natural pasará de los 500.000 euros del año pasado a los 1,3 millones previstos en 2023. Y se prevé una subida semejante en la luz.

2. Horario de calefacción El plan de medidas urgentes establece nueve horas de uso –5 por la mañana y 4 por la tarde– y la prohibición de encenderla los fines de semana.