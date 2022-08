Las expectativas estaban altas, tanto por su música como por su relación con la ciudad, y C. Tangana llegó a Vigo y arrasó. Los fans de 'Puchito' sabían que sus conciertos son otra historia pero verlo en directo te deja sin palabras. Show, acting, música y muy buen rollo es lo que transmite 'El Madrileño' y todo su equipo. Antonio Carmona, Ismael El Bola, Lucía Fernanda, Marina Carmona Jorge Drexler, La Húngara y Noemí Humanes componen la particular 'joda' del artista sobre el escenario.

Volviendo a sus orígenes, C. Tangana abrió su show con 'Still Rapping', una canción que enloqueció al público incluso antes de que se abriera el telón. Un telón que dio paso a un auténtico show que más bien parecía una película de los años 70. Un camarero poniendo chupitos, puros y una mesa rodeada de artistas fueron el hilo conductor de un espectáculo que, aunque no olvidó su faceta más trapera, dio especial protagonismo al flamenco.

Canciones propias y algún que otro homenaje como el que 'El Madrileño' le hizo a Enrique Urquijo y Los Planetas cuando cantó 'Aunque tú no lo sepas'. Uno de los momentos más románticos del concierto y que cautivó tanto a los fans del artista como a los que lo veían por primera vez.

Pero 'Puchito' no dejó de sorprender con su elección. Otro de los grandes momentos que enloqueció al público fue cuando sorprendió cantando 'Antes de morirme'. C. Tangana recuperó una canción del año 2016. Concretamente el tema que canta con Rosalía y que supuso un antes y un después en la carrera de la barcelonesa. Un homenaje a la que fue su pareja que sorprendió a los asistentes. Y así se lo hicieron saber cuando sonaron los primeros acordes de la canción.

En esta ocasión la voz femenina la puso Lucía Fernanda (que también le acompaña cantando 'Ateo'). Juntos crearon sobre el escenario un momento íntimo que caló de lleno entre el público, que se la cantó igual de emocionado que él.

No faltaron los guiños a sus raíces viguesas y a su amor por el Celta de Vigo al que le dedicó unas palabras, terminando de meterse al público en el bolsillo. Aunque a esas alturas del concierto ya todo el mundo estaba encandilado con el show. Entre los que pudieron disfrutar de su espectáculo en el muelle de trasatlánticos, no dejaba de escucharse "pelos de punta" o "esto es increíble" después de cada actuación.

Una hora y media de concierto que se hizo demasiado corta y que terminó con una gran celebración encima del escenario. Una botella de champán para rociar a su entregado público, ronda de chupitos y unas cuantas copas de ron pusieron el broche final a un concierto que 'antes de morirme' hay que vivir.

Después de haber visto su espectáculo, pocos dirían que "Sin cantar ni afinar" es el título que da nombre a esta gira, con la que ha arrasado en cada rincón de España en el que ha estado.