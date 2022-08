Jugar a las cartas, charlas, echar una siesta y combatir el sol y el calor como se pueda. Este es el plan para las más de 12 horas de espera que los fans más fieles de C. Tangana están dispuestos a hacer con tal de garantizarse ver al artista desde una de las primeras filas.

Ídolo de masas y muy unido a Vigo, su concierto en la ciudad olívica se ha convertido en una de las citas musicales más esperadas del verano en la ciudad. Si Dani Martín o Sting arrasaban en Castrelos, C. Tangana no será menos esta noche en el Muelle de Trasatlánticos. Prueba de ello son las colas que ya se formaban desde primera hora de la mañana para garantizarse acceder de los primeros a la actuación, en una jornada en la que se espera que el sol apriete y que la temperatura en Vigo supere incluso los 30 grados. Pero todo vale la pena por estar lo más cerca posible de C. Tangana.

Son miles de fans los que verán en directo por primera vez en la ciudad temas tan viralizados como Ateo o Tú me dejaste de querer. De hecho, su paso por el Coliseum de A Coruña o por el festival O Son do Camiño de Santiago de Compostela causó furor entre ambos públicos entregados.

C. Tangana se subirá esta noche al escenario instalado en el Muelle de Trasatlánticos para recuperar los sonidos que marcaron su infancia: flamenco, rumba, música popular española… porque la vuelta a las raíces está de moda. Lo hará un 23 agosto, coincidiendo con el 99 aniversario del Real Club Celta de Vigo, algo que para muchos de sus seguidores y celtistas supone un guiño a la posibilidad de que sea el madrileño el que asuma la composición del himno del centenario del club.

Desde sus inicios en la música en 2005, el artista madrileño no ha dejado de cosechar éxitos hasta convertirse en uno de los indiscutibles reyes dentro de la industria musical española, años en los que ya cuenta con colaboraciones con artistas nacionales e internacionales como Calamaro, Omar Montes, Jorge Drexler o Ed Maverick.

El “Sin Cantar ni Afinar Tour” pasará por Vigo en este tan esperado verano 2022, como parte del Ciclo Xacobeo, para deleitar al público vigués con el que el artista define como el disco de su vida, "El Madrileño", el proyecto más personal y sin artificios de C. Tangana.

Concierto Xacobeo 21-22

Este concierto, como el resto de los del Xacobero 21-22 en la ciudad, están financiado por la Xunta de Galicia y parece que afianzan el Muelle de Transatlánticos como escenario estival habitual. Además, en los próximos meses también traerán a Muse a Balaídos y a Fito y Fitipaldis al Auditorio Mar de Vigo. Precisamente, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha aprovechado esta mañana para acercarse a saludar y charlar con las primeras fans de C. Tangana que habían llegado a las 7.30 horas.

Una de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad cuando se celebren estas actuaciones está enfocada al mar y en concreto a la embarcaciones que pretendan acercarse a la zona del concierto para, de alguna manera, poder disfrutarlo. Y es que estas no podrán permanecer fondeadas a menos de 150 metros del cantil del Peirao de Trasatlánticos del Puerto de Vigo durante las citas musicales del Xacobeo 21-22.