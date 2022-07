FARO DE VIGO estrenó la Distinción de Honra Cidade de Vigo, la máxima condecoración otorgada por el Concello olívico. Ser un “aliado” de Vigo y estar “siempre a su lado, con un apoyo continuo que no es a ningún grupo político, sino a la ciudad” son los motivos que llevaron a la corporación municipal a entregar al Decano este reconocimiento, que fue recogido por Javier Moll, presidente del Grupo Prensa Ibérica –con 12 revistas y 25 periódicos en toda España–, al que pertenece este diario desde 1986, año en el que logra un impulso en un momento complicado: estaba en venta. En su intervención, acompañado por la vicepresidenta, Arantza Sarasola, agradeció el trabajo de los redactores y del personal de administración, así como la confianza de los anunciantes y los lectores antes de lanzar un objetivo: “Tender puentes y facilitar la convivencia de los ciudadanos dando toda la información, sin manipulaciones. Por ahí seguirá nuestro esfuerzo”.

El acto de entrega de la Distinción de Honra Cidade de Vigo se celebró en el Teatro Afundación. Acudieron personalidades del mundo de la empresa, la política o la cultura, entre los que se encontraron el gerente de FARO, Pedro Costa; el alcalde, Abel Caballero; concejales; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias; el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa; la presidenta de la Diputación, Carmela Silva; el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades; el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña; el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros; el presidente de la Federación Provincial de Hostelería, César Sánchez-Ballesteros; el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza; o el juez decano, Germán Serrano.

Javier Moll, junto a su “socia y compañera de vida”, la vicepresidenta del grupo, Arantza Sarasola, habló “con el corazón” sobre el escenario del Teatro Afundación para destacar que la “varita mágica” que permitió reflotar FARO DE VIGO fue “elegir a los colaboradores adecuados”. Reconoció la importancia que tuvo la familia que fundó el Decano y lo mantuvo en pie hasta 1986, los Lema, así como el papel de los trabajadores de la administración y la redacción, los anunciantes y los lectores, tanto los actuales como los del pasado, puesto que son el “componente fundamental”. “La base del periódico es que este trinomio dure muchos años porque seguimos siendo útiles y ellos están bien”, anotó tras recordar que, a pesar de las “reticencias” en los primeros pasos en el Decano, la ciudad les mostró “cariño”. “Desde el primer día, tuvimos absoluta conciencia de lo que es FARO DE VIGO: mucho más que un periódico”, aseveró.

El presidente de Prensa Ibérica dejó claro que el objetivo “como editores” es “tender puentes para facilitar la convivencia de los ciudadanos dando toda la información, sin manipularla ni esconderla”. “Hay que cumplir el contrato de lealtad con quien nos otorga su fidelidad”, indicó. Aseguró que FARO DE VIGO y su grupo creen que España, Galicia y Vigo merecen que nos entendamos y hagamos un esfuerzo para lograrlo. “¿Podemos entendernos vigueses, gallegos y españoles? La apuesta de FARO y Prensa Ibérica es que sí. Seguiremos luchando por ello hasta el fin, y nuestros hijos, que están detrás de nosotros siguiéndonos, piensan igual”, pregonó Javier Moll.

Agradeció el trabajo al personal y la confianza a los lectores y a los anunciantes: “Es mucho más que un periódico”

Arantza Sarasola destacó que es un “honor muy grande” recibir la Distinción de Honra Cidade de Vigo, reconocimiento que pone en valor el trabajo realizado durante “muchos años”. “Hemos hecho todo lo que hemos podido para mejorar y que los lectores estén contentos y se sientan identificados con el periódico”, añadió poco después de asegurar que, realmente, el editor es su marido, a lo que él respondió moviendo un dedo de izquierda a derecha para mostrar su desacuerdo.

Origen y lucha común

El apellido “de Vigo” como una parte siempre consecutiva del Faro. Así entiende Abel Caballero la relación entre la ciudad y su “eterno compañero de singladura”. El alcalde realizó un viaje a través de los casi 170 años de historia de un periódico que nació como “la respuesta de la ciudad a su aislamiento”. En una Europa que abrazaba los avances de la industrialización y el ferrocarril, Vigo veía como se quedaba sin comunicaciones imprescindibles para su industria.

En ese momento y hasta finales del siglo XIX; FARO “entendió y encarnó las necesidades de un Vigo que producía y se relacionaba con América” en una actividad de la que surgiría el sector naval. Juntos, periódico y municipio, eran capaces de “lanzar la idea del nuevo Vigo” que a pesar de haber sido capital provincial, buscaba su sitio en un sistema que hoy aún no lo reconoce. En su primer siglo vería cumplida la conexión por ferrocarril –de forma progresiva y precaria– al interior, las escuelas de peritos industriales y las grandes teorías económicas de su tiempo. El nacimiento con Manuel de Castro de una relación con el Celta que está a punto de cumplir su centenario. Y la arquitectura de Palacios y Pacewicz, las pinturas de Laxeiro y Lugrís o el maridaje de “mar, rocas y pesca” que escritores como Álvaro Cunqueiro llevarían a “la narrativa, la poesía y la dirección de FARO”. También para el recuerdo de los miles de emigrantes que no regresarían durante la dictadura o el ansiado regreso de la democracia.

El regidor, testigo directo de aquellos años, lamentó la oportunidad perdida que supuso el Estatuto de Autonomía. “No supieron ver el momento”, señalaba, al recordar como se desatendió “nuestra historia, nuestro destino y nuestra visión de modernidad al abandonar el legítimo derecho a formar parte de la estructura administrativa de la nueva Galicia”. Aquella derrota era solo la punta del iceberg de las crisis económicas que sacudieron al automóvil, el naval y al propio FARO en los años 80. “Hubiera seguramente desaparecido”. Pero la llegada de Javier Moll y Arancha Sarasola permitió que empezara a recuperar su gran espacio y “subíamos las cuestas, éramos de nuevo ciudad.” Se iniciaba una nueva etapa de esplendor, ya convertido en el decano de la prensa nacional y dentro del grupo Prensa Ibérica, en el que la luz del conocimiento y el progreso se materializaría con la creación de la Universidade de Vigo. “Una vieja demanda de tantos profesores y una incontenible de la sociedad” reconoce el catedrático.

Caballero: “La simbiosis con la ciudad es total, fue capaz de lanzar la idea del nuevo Vigo”

También 140 años después de su fundación, FARO narraba en sus fotos, titulares y crónicas la finalización de la autovía a Madrid. Y con el nuevo siglo, los cambios políticos, dejando atrás “el conformismo ante la dejadez de los que no entendían lo que Vigo representaba”: La caja de ahorro, el aeropuerto, el partido judicial o el tren de alta velocidad fueron una bandera de toda la ciudad y de FARO a través de sus páginas. Incluso en fenómenos como el de la Navidad que narraron The Guardian o The New York Times, “el FARO fue el primero y lo popularizó con maestría”. Caballero sintetizaba esta historia compartida en que “por eso Vigo es su Faro y el Faro es de Vigo, es nuestro y es parte de nuestra alma”; recordando que la prensa es democracia y la democracia, libertad.

Con la proyección de un vídeo de casi 13 minutos, se narraron los inicios de FARO DE VIGO con el apoyo visual del primer ejemplar, publicado el jueves 3 de noviembre de 1853, y más primeras planas históricas. “Solo una treintena de periódicos de grande y mediana tirada de todo el mundo superan esta antigüedad. Nació auspiciado por un grupo de ilustrados que querían que el periódico sirviera de guía de la sociedad viguesa para arrojar luz sobre los asuntos de la actualidad y defender los intereses de la ciudad contribuyendo a su desarrollo y modernización”, misión que tiene entre ceja y ceja en su día a día.

La pieza audiovisual recogió el testimonio del director general de Prensa Ibérica en el Noroeste, Isidoro Nicieza, que aseguró que el Decano “seguirá muchos años más”. “Su vínculo con la ciudad es indeleble, está basado en un periodismo honesto y riguroso y en un compromiso firme con los legítimos anhelos de los vigueses”, declaró, a la vez que citó la transformación de FARO para adaptarse al paradigma digital y la importancia de que el dueño del periódico, Javier Moll, también sea su editor.

En el vídeo, el director de FARO, Rogelio Garrido, aseguró que estar al frente de la redacción es un honor porque supone compartir cabecera con directores tan ilustres como Álvaro Cunqueiro o Manuel Cerezares, un privilegio porque es el diario decano de la prensa nacional, un orgullo porque es vigués, y una responsabilidad porque atender todos los días el desafío que supone dirigir un periódico “es una tarea muy complicada”. El subdirector general de Prensa Ibérica, Juan Carlos Da Silva, destacó que este reconocimiento, que “llena de enorme orgullo y alegría” al Decano, supone reforzar la exigencia y responsabilidad con los lectores “en defensa del territorio y en la búsqueda de su progreso”.

También tuvo palabras de reconocimiento la escritora viguesa Ledicia Costas, que destacó la luz de FARO “en el medio de la niebla” que generan “las fake news y las noticias que polarizan a la sociedad”. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, vinculó el avance de la ciudad con el periódico. El rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, destacó el papel de FARO para lograr que la ciudad sea “reconocida y reconocible”. Y la campeona paralímpica Susana Rodríguez Gacio agradeció el seguimiento que hace FARO de los deportistas de élite y de base.

El cronista oficial de la ciudad, Ceferino de Blas, puso en valor el trabajo de Javier Moll, que “ha conducido a FARO con enorme tino, convirtiéndolo en baluarte de la defensa de los intereses de Vigo”. “La longevidad de Faro se basa en la identificación con su territorio, que tiene como epicentro Vigo. Ha hecho posible que aún hoy, en pleno reinado de los medios digitales, “O Faro” siga siendo sinónimo de periódico para muchos lectores del sur de Galicia”, apuntó.

La Orquestra Vigo 430 ambientó musicalmente el evento. Interpretó la pieza Ave Verum Corpus de Mozart, el Himno de Hogwarts de Adrian Wagner y Canción sin palabras Op. 19 - n.º 6 de Felix Mendelssohn. Clausuraron la velada con el Himno de Galicia.

La Distinción de Honra Cidade de Vigo se creó a finales de febrero de 2018 para reconocer a quien haya sobresalido de un modo excepcional en su ámbito de actividad y contribuido al prestigio de la ciudad y los valores que la definen. El galardón, que se entregó por primera vez a FARO DE VIGO, se concede en casos excepcionales y no tiene una periodicidad fija.