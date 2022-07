FARO DE VIGO ya puede decir que es la primera entidad que recibe la Distinción de Honra Cidade de Vigo, la máxima condecoración otorgada por el Concello olívico y que recibe esta noche en el teatro Afundación Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece este periódico.

El galardón, creado por el pleno en febrero de 2018, no tiene una periodicidad fija y se concede “en casos excepcionales”. La motivación de esta distinción a FARO se la encargó la propia Alcaldía de Vigo al cronista oficial de la ciudad, Ceferino de Blas, que señala que, “en el mundo, sólo una treintena de periódicos de gran y mediana tirada, de los que no llegan a media docena de los publicados en español, alcanzaron la antigüedad de FARO. Todos son de capitales o grandes ciudades como The Times en Londres, Le Figaro en París o el The New York Times”, señalaba en su escrito el exdirector y colaborador de este medio.

FARO, cuyo primer ejemplar vio la luz el 3 de noviembre de 1853, por lo que el próximo año celebrará su 170 aniversario, mantiene, con sus seis ediciones diarias, una hegemonía en el sur de Galicia en cuanto su audiencia en papel. Al mismo tiempo, es líder en la comunidad en su versión digital, con casi seis millones de navegadores únicos cada mes.