"Vigo es su Faro y el Faro es Vigo. Es nuestro Faro, siempre en apoyo de la ciudad y de los municipios del territorio. Es parte de nuestra alma. Nuestro es el decano de la prensa, y la prensa es democracia y la democracia es libertad". Con estas palabras se refirió el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a FARO en su discurso durante la entrega de la Distinción de Honra da Cidade de Vigo, un reconocimiento del que a partir de ahora ya puede presumir este periódico.

En el acto, que fue celebrado esta tarde en el Teatro Afundación, Abel Caballero realizó en su intervención un repaso histórico por los principales acontecimientos que marcaron la transformación de la ciudad olívica y que la llevaron a adquirir su relevancia actual, siempre contando con FARO para dejar testimonio de dicha evolución. El regidor inició su discurso remontándose a la segunda mitad del convulso siglo XIX, un momento en el que la segunda revolución industrial daba sus primeros pasos en España y en el cual salía a la luz el primer ejemplar de este periódico: "Fue en 1853 cuando apareció el Faro de Vigo. Era la respuesta desde esta ciudad a su aislamiento", afirmó Caballero.

"Es nuestro Faro, siempre en apoyo de la ciudad y de los municipios del territorio"

Abel Caballero destacó en su intervención que "Faro de Vigo entendió y encarnó a lo largo del siglo XIX las necesidades de un Vigo que producía mercancías y se relacionaba con América", a lo que añadió que "la simbiosis entre el Faro y la ciudad que le daba su apellido, era total. Juntos eran capaces de lanzar la idea del nuevo Vigo, que había sido capital de provincia unos meses en el trienio liberal. Y el Faro lo promovía y lo contaba. Lo narraba, consciente de que lo había demandado en nombre de tantos empresarios, de tantos trabajadores que así evitaban la emigración".

Asimismo, el alcalde de Vigo hizo referencia a que "los directores del diario, quizá Álvaro Cunqueiro los ejemplifique, mostrando el maridaje como el del mar, las rocas y la pesca, pero en la narrativa, la poesía y la dirección de un Faro cada vez mas dinámico".

En su discurso, Caballero también recordó épocas no tan buenas y se remontó a la crisis de los años 70 y 80 del siglo pasado para poner en valor la incorporación del decano de la prensa española. En este sentido, el regidor vigués alabó que "Javier Moll y Arancha Sarasola supieron entender la importancia de aquel diario que como The New York Times o The Times venían informando de sus territorios desde más de un siglo antes. Y con Ceferino de Blas como director siguió su senda de narrar y entender nuestra realidad. Y así, el Faro empezó a recuperar su espacio".

"FARO fue la respuesta de esta ciudad a su aislamiento"

El alcalde de la ciudad, en alusión a la nueva etapa que iniciaría el periódico vigués, destacó que "siguió la saga de buenos directores, con Juan Carlos da Silva, la llegada de Isidoro Nicieza y los cambios políticos, que llevaron a una situación en la que Vigo tenia que levantar la voz de nuevo. Y las páginas del Faro fueron testigo privilegiado y actor clave de una nueva época en la ciudad".

La Navidad, las Cíes como patrimonio de la humanidad, el auge del turismo, la última crisis del naval o la necesidad del PERTE de la automoción para Vigo, "ahora ya con Rogelio Garrido como director", fueron los hechos más recientes que Abel Caballero puso como ejemplo del trabajo realizado y del compromiso de la redacción del periódico y de su plantilla para con la ciudad: "La fuerza imparable de la economía y de los emprendedores que dan a la ciudad su fuerza; ese es también el emprendimiento de Javier Moll y de Arancha Sarasola, una gran cadena de medios, Prensa Ibérica y con Faro de Vigo, el decano de la prensa española, a la cabeza".

El alcalde finalizó su intervención mencionando al importante papel que juega el periódico en la difusión y divulgación de los ámbitos educativos y cultural. Así, Caballero hizo hincapié en que "cuando los literatos escriben, la narrativa lo nutre, Ledicia Costas o Antón García Teixeiro. O el Faro na Escola , con miles de jóvenes que confeccionan y tiran en la rotativa del Faro, sus periódicos, los Faros de cada colegio", y cerró su discurso afirmando que "Vigo es su Faro y el Faro es Vigo", un periódico al que definió como " un eterno compañero de singladura".