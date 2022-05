“Los casos que se relatan se están refiriendo a abrazos, a tocamientos en piernas o brazos, o en el pelo, que pueden responder igualmente a un comportamiento afectuoso y ausente de todo sentido sexual”. Este y otros argumentos son los esgrimidos por la Audiencia de Vigo para acordar el archivo de la causa contra los tres profesores de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), con sede en la ciudad olívica, investigados por delitos de abuso o acoso sexual contra varias alumnas del centro.

Insuficiente para la imputación

En el auto notificado ayer a las partes, se esgrime que los hechos denunciados “deben aparecer más reforzados”, faltando “los adecuados para fundar la imputación”, es decir, considera que los hechos no son suficientes para ser constitutivos de delito. Es más, indicen los magistrados en que si bien las perjudicadas no estarían “faltando a la verdad”, sus testimonios “carecen de corroboraciones objetivas que puedan fundar una imputación” como la que se recoge en el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, instruido por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Vigo. Los recursos de los docentes son estimados por la Sala al entender también que no existe “un componente subjetivo de satisfacción sexual”.

Prescripción

Uno de estos recursos versaba sobre la prescripción en uno de los hechos denunciados. La Sala reafirma este archivo por prescripción al ser hechos ocurridos en 2015. La denunciante afirmaba que en 2019 le ofreció “interpretar un papel”, hecho que “respondía al mismo modus operandi que había desplegado hasta entonces el investigado”. Los jueces los rechazan incidiendo que las sospechas “son insuficientes para estimar fundada la existencia de un acto sexual indebido”.