Artista escénica, creadora, docente, dramaturga y gestora cultural... ¿Cuántos años hace que conozco a la viguesa Lola Correa? No sé si me confundo, pero me acuerdo de ella hace muchos años interpretando genialmente en una obra una escena con un baile de Nueve semanas y media. ¿O quizás era otra actriz? No sé, la conozco desde los 80, desde que dirigía el grupo Noescaféteatro, y al teatro se dedica desde entonces. Ahora dirige en Santiago la séptima edición del potente festival Escenas do Cambio, 15 espectáculos de vanguardia, más de la mitad de ellos de estreno, que tendrá lugar en la Cidade da Cultura entre el 5 y 8 de mayo e incluye entre sus piezas un viaje en autobús desde Santiago a Fisterra. Pero es que Lola Correa dirigió durante 15 años el Festival ALT de teatro en Vigo, que trajo al auditorio municipal y otros espacios de la ciudad a muchas compañía rompedoras, pero luego fue desechado por nuestro Ayuntamiento. Da clases de teatro en Gondomar, en la UNED de Pontevedra, pero como se reconoce su autoridad más en el exterior que en Vigo, dice ella que nadie es profeta en su tierra. Por de pronto, tiene entre las manos una delicatessen teatral en esa Cidade da Cultura cuya responsable de Acción Cultural es my dear María Pereira.

Vuelve la romería “dos nosos fariñeiros, burros e muiños” Tras tres años de silencio por culpa del Covid, vuelve este domingo la XIX Romaría Os nosos fariñeiros burros e muíños, de exaltación de la cultura “muiñeira” en la que no faltarán los burros, las papas de millo, los juegos tradicionales, la música en vivo... junto al río Tripes. Por algo la organiza la asociación Muiñeiros do Río Tripes. ¡Qué bella esa ruta de 2,8 km con la presencia de molinos de casi 200 años de antigüedad! Yo fui hace años pregonero de este encuentro que sale a las diez y media de Circos (Pazos de Reis-Tui) y “polos carreiros” se mueve hasta el Muíño da Ponte, papel que este año desempeñará el experto en Historia del Arte Suso Vila. ¡No me olvido de la degustación gastronómica y la comida campestre! Grande, Ernesto Badía ¡Qué pena el fallecimiento de Ernesto Badía Tito, del que me enteré tarde! En los últimos tiempos me cruzaba con él por La Piedra, cuando daba su paseo, supongo que diario, hasta el puerto. Siempre me pareció este fundador del Banco de Alimentos un hombre jovial, escuchador, humilde, de sonrisa presta ... Viajé con él y una comitiva de vigueses al menos una vez a las tierras del Rioja con Tomás Fernández como anfitrión y eso me permitió conocer y reconocer día a día ese carácter encantador suyo. ¡Pena que se haya marchado!