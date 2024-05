Una "devastada" niña viguesa ofrece una recompensa por su gato desaparecido hace poco más de un mes

Samantha siempre ha querido tener un gato. "Llevaba años pidiendo tener esa mascota, y por fin su padre le permitió adoptar después de tres años insistiendo", nos comenta Emperatriz, la madre de esta adolescente de 14 años que conoció a su minino en Saiáns, donde fue a recogerlo cuando éste tenía apenas dos meses de vida.

Este pasado lunes Átomo, que así se llama el pequeño felino, hubiese cumplido un año, un aniversario que esta familia viguesa no ha podido celebrar porque desde el pasado 19 de abril ya no convive con ellos. "Esa madrugada saltó por la ventana de casa -un quinto piso- y desde entonces no sabemos nada".

Un enorme disgusto para su dueña que desde entonces intenta hacer todo lo posible para recuperarlo. "Hasta faltó un par de días a clase por lo mal que se puso", asegura su madre.

Átomo se perdió el pasado 19 de abril en Vigo. / Cedida

Han hecho batidas por su barrio, -viven en la calle Caracas, cerca de la plaza de España-, sobre todo por la noche, "buscando por la zona de O Castro y por las casas vacías que hay en ese entorno y también hemos pegado carteles, ofreciendo una recompensa", explica Emperatriz. Su hija "está dispuesta a dar lo que sea", pero sus padres aún no se han planteado la cantidad. "Somos una familia con pocos recursos, pero quizá sobre 200 euros", relata a Faro.

Cártel de búsqueda de Átomo. / Cedida

En los grupos de mascotas perdidas que hay en redes sociales no falta un aviso sobre Átomo, con varias fotos y su descripción: "No lleva collar, tiene las patitas blancas y la punta de la cola negra, sus ojos son grises y es un machito sin castrar", explica Samantha en su perfil de Facebook, donde también confiesa estar "devastada, solo quiero saber cómo está, lo echo mucho de menos, se siente vacío al llegar a casa y que no esté ahí, o no darle de comer y oírlo maullar, lo echo mucho de menos; por favor, si alguien lo ve que llame al 727790851"

Los basureros, las cuadrillas de limpieza, las asociaciones de mascotas y las protectoras de animales también están al tanto de esta desaparición. "Hemos avisado a mucha gente, también a los compañeros de clase de la niña, y todo el mundo se está implicando mucho", agradece esta madre que sufre por una hija que, "hasta ha puesto velas para pedir que Átomo vuelva".

No bajan los brazos a pesar de que el gato de esta familia ya lleva un mes y diez días desaparecido: "nos dicen que no es normal que no aparezca, ni vivo, ni muerto, por eso creemos que aún hay esperanza", explica Emperatriz.