Ángel Stanich acepta el hall del auditorio Mar de Vigo pero tacha de "depropósito" la falta de terraza en el TerraCeo

Ángel Stanich dice sí a su concierto en el hall del auditorio Mar de Vigo tras anunciarse que, como los anteriores, no podría actuar en la terraza del TerraCeo por falta de permisos. El artista cántabro aseguró ayer en declaraciones a FARO que, pese a que la organización del festival había anunciado que su actuación se trasladaba al interior, esa decisión no había sido tomada todavía. Hoy ya sí, aunque todo apunta que ha sido a regañadientes.

Ángel Stanich ha colgado en sus redes sociales un comunicado informando de este cambio y criticando también lo ocurrido, como hicieron Los Secretos y Pancho Varona, que optaron por cancelar su concierto previsto para este sábado y esperar a que haya otra fecha en la que puedan tocar en la terraza, para lo que —argumentaron— habían sido contratados.

"Tras la amargura por la imposibilidad de tocar en la propia terraza del TerraCeo de Vigo este viernes 31, y no por motivos climatológicos (¡lo que da más rabia si cabe!), nos vemos abocados a abrazar la solución de emergencia que nos ofrece la organización ante la falta de certezas acerca de cuándo podría reubicarse el concierto en el exterior", ha escrito el artista en su cuenta de X.

Comunicado de Ángel Stanich

Ángel Stanich ha asegurado que ante esta "encrucijada" no le ha quedado otra opción que tocar en el hall. "Nos parece la más razonable", afirma. Además —remarca—se trata de un concierto muy deseado: "Yo tengo muchísimas ganas de volver a Galiza (carallo!)", asegura en su comunicado.

Según le ha trasladado la organización, otros conciertos celebrados en el hall del auditorio Mar de Vigo han tenido éxito de público y sonido. "No sabéis cuánto deseo que acertemos con esta solución... no quiero que me mate mi técnico de sonido (tres veces yo)", bromea. Recuerda además que este concierto es el único que tiene programado en Galicia en 2024. "No quiero que se pierda esta cita en el calendario por culpa de un 'quítame allá esos permisos'", afirma Ángel Stanich.

Disculpas y críticas

Ángel Stanich termina su comunicado criticando lo ocurrido y pidiendo disculpas: "En fin... Lamentamos el despropósito, ese que esperamos mitigar por hora y media dándolo todo en las tablas este viernes. Como siempre, vaya... Qué menos para esta tierra, en la que realmente nos sentimos como en casa. En casa también tenemos muchos problemas", concluye con un emoticono de guiño, otro de perdón y un corazón azul.

El concierto, para el que todavía quedan entradas, será el viernes 31 de mayo en el hall del auditorio Mar de Vigo.