Un documental sobre los héroes del Covid del Grupo Ribera

Imágenes que muestran silencio en las calles, una puerta de Alcalá en luto y playas vacías donde solo se escuchan las olas del mar. Estado de alarma pandémico. Entran en escena los testimonios de los profesionales, - entre ellos el de Ángel Martín, jefe de urgencias del Hospital Ribera Povisa- y pacientes de Torrevieja-Vinalopó (Alicante), Torrejón (Madrid) y Vigo (Pontevedra). Cuentan cómo tuvieron que adaptarse a otro modelo de atención sanitaria y la forma en la que todos tuvieron que volcar sus conocimientos, a pesar de no ser su área, en la enfermedad infecciosa. Así comienza el vídeo Covid-19: “La historia de nuestros héroes” que se estrena mañana, 10, en el Auditorio Municipal de Vigo, a las 20 horas, con entrada libre. . Lo financia grupo Ribera, que es el actual dueño de Ribera Povisa. Si queréis ver las historias humanas y testimonios de profesionales y pacientes de los centros sanitarios Ribera durante la primera ola de la covid en abril de 2020, esa es vuestra cita. Los testimonios y su realidad dejan constancia de la dureza de la situación. , hasta el punto de que algunas declaraciones tuvieron que se borradas por respeto a las familias. “No tenemos espacio para más pacientes, pero ¿y si el próximo fuera mi padre?”, se pregunta una enfermera. Id y veréis

De tapa en tapa por el barrio

Hice el otro día una gira pero no musical sino gastronómica, de tapa en tapa por el barrio viejo, que anda con su concurso Retapas estos días. En La Comidilla, que es el de mi tronka Natalí, probé un crepe rodolfiño en compañía de Encho García Senra y las Cruces Sisters (Carolina y Vicky). Para no agitarme mucho, me fui al lado, al Nós de Sara, y allí probé un Taco Nós con Luisito “molinero”, que ya salió de su operación “intrapulmonar” y anda como un toro arrasando los chocos de la ría hasta en noches inclementes. Por fin, mi tercera puesta en escena fue en el Buqué de Jeremías, donde probé una cañita ao Buqué con Amparichu Villar y su eterno pretndiente, Sesi Pino. Luego, me fui a cenar al de mi amigo César, o sea al El Sopapo. Fe una buena atardecida.

El libro de Gabriela Vaquero

¡Ay Gabriela Vaquero, cómo me gusta tu voz cuando recitas, tus poemas! El otro día me encontré en Librouro tu último libro, que no es poemario sino de relatos. Me gusta el título, Sobre el amor y otro animales, aunque aún no sé de qué van sus intimidades literarias. Por cierto, espero que tu madre, la cantante Ángeles Ruibal, a quien no veo hace años, siga tan vibrante como siempre.