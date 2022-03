El Concello pospone el “OK” inicial al parque de Recaré: lo incluirá en la aprobación del PXOM

Volantazo en la tramitación del parque comercial de Recaré. Su aprobación inicial no se logrará en el pleno del Concello por la vía de la ordenación provisional, como se había previsto hasta ahora, sino que se tramitará “sí o sí” con el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), cuya validación definitiva se espera, si no hay imprevistos, el año que viene. Fuentes de la entidad de la Praza do Rei destacan que los técnicos entienden que tomar este camino es “la forma más rápida” de llegar al objetivo: “Técnicamente, el proyecto está perfecto y muy avanzado. Se incorporará a la revisión del Plan”.

El centro Recaré ficha a estas grandes marcas La decisión municipal trastoca el cronograma que tenían en mente los promotores, que esperaban la aprobación inicial del proyecto en las próximas semanas en el pleno del Concello y empezar en el último trimestre de este año a ejecutar los trabajos, que alumbrarán un espacio de más de 70.000 metros cuadrados de superficie en unos terrenos ubicados en la parroquia de Bembrive, detrás del Seminario, con una inversión de unos 45 millones de euros –cantidad que no incluye los casi 55 millones ya destinados hace más de un decenio para adquirir el suelo en las inmediaciones del Seminario–. LOS DETALLES DEL PROYECTO Ubicación: Bembrive El parque comercial estará ubicado en unos terrenos ubicados en la parroquia de Bembrive, detrás del Seminario. Empleo: unos 1.300 puestos Se espera que, entre la edificación y las obras, así como la posterior actividad, se generen en torno a 1.300 empleos. Oferta: siete operadores Los nombres propios del parque serán Conforama, Tiendanimal, KFC, Decathlon, Leroy Merlin, Eroski y Media Markt. Los promotores esperan por la validación desde hace casi un año. Concretamente, desde que la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia –dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana– les remitió a ellos y al Concello el informe con el OK definitivo sobre la afectación a la red viaria, en especial, a la futura autovía Vigo-Porriño o a la fluidez de la A-55, así como a las entradas y salidas a esta macroárea comercial. Fue el 9 de marzo de 2021. Era el documento que estaba pendiente tras dos tramitaciones ambientales, tres propuestas de accesos y varios estudios de tráfico. Las máquinas deberán aguardar (más todavía) para poder entrar en el recinto. Responsables del parque comercial Recaré aseguran que “hay muchas ganas” de lograr los permisos para empezar a trasladar las infografías a la vida real, pero son conscientes de que, en materia de urbanismo, los procesos son más lentos de lo deseado. Avanzan que el proyecto, en todo este tiempo, no ha sufrido modificaciones y que se confirman las tiendas avanzadas por este periódico, así como la gasolinera. “Todas siguen con interés. Los contratos se formalizarán en el periodo comprendido entre la aprobación inicial y la definitiva. Y no hay sitio para más, está todo lleno. El concepto de los parques comerciales, que no centros comerciales, marcará el futuro del sector”, apuntan. Las nuevas área comerciales crearán 3.000 empleos Siete grandes operadores darán vida al parque comercial, uno de ellos, sin presencia todavía en la ciudad: Conforama (tienda de decoración, menaje y mobiliario). La cartera comercial se amplía con Tiendanimal (absorbió a la firma Kiwoko), KFC (Kentucky Fried Chicken, la cadena estrella de restaurantes de pollo frito), Decathlon (tienda de artículos deportivos), Leroy Merlin (bricolaje), Eroski (supermercado) y un imponente Media Markt (electrónica). La presencia de estas nuevas firmas confirma la capacidad de atracción de la ciudad, que fue testigo en los últimos años de la preferencia de estos grandes nombres por urbes portuguesas como Oporto o Braga. La inversión para levantar el complejo se eleva hasta unos 45 millones de euros Estas empresas se distribuirán a lo largo de 40.000 m2 definidos de la siguiente manera: el de mayor tamaño (14.000 m2) será ocupado por el negocio de bricolaje, los restantes se distribuirán en recintos de 7.000 m2 y el más pequeño, con 1.100 m2, será para la tienda de mascotas. El parque dispondrá, además, de un espacio destinado a una gasolinera y más de 1.700 plazas de aparcamiento –1.500 en subterráneo y 206 en exterior–. La movilidad dentro del edificio se facilitará con media docena de ascensores, cada uno de ellos, con capacidad para más de 20 personas. El elevador permitirá comunicar el sótano con las dos plantas y la cubierta. Un bulevar central mejorará su visibilidad y le permitirá ganar luminosidad. La previsión es que los trabajos para levantar el complejo comercial Recaré emplearán a unas 600 personas. Otro cálculo: se espera que, entre la edificabilidad y las obras, así como la posterior actividad, en torno a 1.300 ciudadanos se beneficiarán de los puestos de trabajo ofertados en este macroparque de compras. Otros grandes proyectos comerciales en Vigo Un parque de medianas en el PTL de Valladares El parque de medianas del PTL (Parque Tecnológico y Logístico) de Valladares estará dotado de una amplia área comercial que toma forma de la mano del Consorcio de la Zona Franca. Sumará 70.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. El proyecto, con una inversión global de 70 millones de euros, contempla una arquitectura humanista, rodeada de un paisaje con cubiertas ajardinadas de construcciones que surgen entre un bosque atlántico. Se negocia el fichaje del gigante Ikea, que abanderaría esta iniciativa. Ya cuenta con los permisos correspondientes tanto de la Xunta como del Concello. Actualmente, continúa el proceso de expropiaciones. De cara al futuro, se abre la posibilidad de crear una línea de transporte público interno con vehículos autónomos. Bricomart abrirá sus puertas en Alcabre En el ámbito de Cruceiro –se prolonga desde el cruce de la VG-20 con la avenida de Europa hasta la confluencia con el Camiño Freixeiro y la rúa San Paio–, se construirá un Bricomart, establecimiento de venta de materiales de construcción y reforma, así como otros dos complejos impulsados por el grupo ADEO, propietario de firmas como Leroy Merlin o Aki. La promotora, Bricolaje Bricoman, invertirá más de 50 millones y generará unos 500 empleos. Habrá más de 40.000 m2 de uso terciario. La empresa cede gratuitamente al Concello un bulevar de 30 metros que irá desde la avenida de Europa hasta Finca Solita: presumirá de carril bici, zona peatonal y un gran parque enfrente del Amor de Dios. El inicio de las obras depende de la finalización de los trámites urbanísticos. Navia ganará un área comercial e industrial En el barrio de Navia, se construirá un área comercial e industrial sobre los terrenos que conforman el poblado chabolista de O Caramuxo. Apadrina la iniciativa la promotora asturiana Global Fitness Sport. Dispondrá de en torno a 20.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. Fuentes conocedoras del proyecto avanzan que se crearán 200 empleos. Se idean sobre los casi 31.000 metros cuadrados de terreno la creación de un vial interior que separe la zona comercial de las parcelas industriales y dotar de servicios terciarios al barrio vigués, sirviendo de transición entre el suelo industrial de O Caramuxo y la zona residencial. La firma sostiene que esta nueva ordenación supondría una mejora de la calidad de vida y un mayor valor del espacio en Navia.