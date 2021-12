La Navidad de Vigo puede disfrutarse andando, a bordo de trenes turísticos, desde lo más alto de un autobús, en la cima de la Noria Gigante y hasta en una multitudinaria Papanoelada Motera. ¿Y en patines? Sí, también. Y el resultado puede ser espectacular, sobre todo cuando se hace desde la pasión por este deporte. Es lo que ha demostrado el argentino Matías Cioffi a través de un vídeo grabado en primera persona con una cámara 360º deslizándose por buena parte de la ciudad y atravesando los principales adornos navideños.

Matías Cioffi, de 30 años de edad, médico de profesión y que llegó a Vigo hace escasamente siete meses, filmó este vídeo (y lo montó) a los pocos días de encenderse las luces de la Navidad. El patinaje es, junto con la medicina, su gran pasión. Y se nota. "Mi principal objetivo era transmitirla. Los patines para mi son una terapia. Y creo que patinar ayudaría a mucha gente", confiesa.

Hace 10 años que empezó a aprender a patinar de forma autodidacta. "Todo comenzó por que no me creía capaz de hacerlo. Y hoy es una de las cosas que me definen", destaca Matías Cioffi.

Deslizándose por la empinada Gran Vía

Ataviado con un gorro navideño, acompañado casi solo por las luces de Navidad de Vigo (eligió las horas de menor afluencia y calles casi vacías a propósito) y subido a sus patines en línea, Matías Cioffi baila por buena parte de el alumbrado navideño deslizándose por el árbol de Porta do Sol, atravesando veloz el Castillo iluminado de Policarpo Sanz o la Plaza de América, accediendo a la Bola de Urzáiz o al Muñeco de Nieve... Este argentino no duda incluso en 'tirarse' por la empinada Gran Vía con la estela de las luces de Navidad marcada en todo momento.

El vídeo, de poco más de 2 minutos de duración y que Matías Cioffi ha subido a su cuenta de Instagram (@matiascioffi), lleva de fondo el popular tema Jingle Bells Rock de Bobby Helms. Confiesa que las luces de Navidad de Vigo son "hermosas". Pero no son las primeras que ve en España. Sí las primeras que filma de esta forma.

Quiere hacer más vídeos en Navidad patinando en otras ciudades

Este joven argentino asegura que su vista esta puesta ahora en las luces de Navidad de Madrid, donde quiere grabar otro viaje sobre ruedas como el de Vigo. "Creo que las luces de Madrid no le tienen nada que envidiar a las de Vigo. No sé si son las mejores del mundo, pero ambas están a la altura", afirma.

