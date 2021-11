Tres, dos, uno: ¡Arriba la luz, arriba la Navidad, arriba Vigo, viva Vigo! Puntualmente, a las ocho y media exactamente Abel Caballero accionó el botón del encendido en el Gran Árbol ubicado en Policarpo Sanz acompañado de la campeona paralímpica Susana Rodríguez Gacio. Y millones de luces leed –once millones, para ser exactos– recibieron la orden de ponerse en marcha.

“Queda un minuto, voy a levantar el seguro. Lo vamos a petar”, dijo el alcalde

Se hizo la luz y llegó la apoteosis general: aplausos, alegría, flashes de cámaras y de móviles, y muchos vítores para el alcalde y para Vigo. “Damos por empezadas las Navidades en todo el planeta”, afirmó con solemnidad Abel Caballero.

El regidor daba las gracias por su presencia a los asistentes, de Vigo y de toda España y fue recitando una por una las las 17 comunidades autónomas, al tiempo que los presentes aplaudían cuando nombraba su lugar de procedencia. Más de 50.000 personas, según estima la Policía Local, quisieron presenciar lo más cerca posible el encendido, aunque las calles más cercanas al árbol estaban acotadas por vallas en siete sectores de 500 personas cada uno. Pero la instalación de pantallas gigantes en Policarpo Sanz, en el Marco (calle Príncipe) y en el Centro Comercial Vialia animaron a miles de personas a disfrutar del encendido del alumbrado a pie de calle y comprobar como se iban prendiendo poco a poco las luces en las 340 calles, un proceso que duró alrededor de tres horas.

La campeona paralímpica Susana R. Gacio apretó el botón con el alcalde

La fiesta no había hecho más que comenzar. Este año Caballero tenía una sorpresa de lo más estelar y animó a la gente a mirar hacia el cielo porque justo en ese instante estaba “la Estación Espacial Internacional enfocando la Navidad de Vigo. Están deslumbrados y con gafas de Sol”. Entonces, el alcalde cambió de idioma para dirigirse a los astronautas en inglés y pedirles que, ya que estaban enfocando el gran encendido, “tomasen una foto a 400 kilómetros de altura”.

Poco a poco el espíritu navideño se fue adueñando de las calles y llegaba el momento de la música. “So this is Christmas”, de John Lennon fue el tema elegido para inaugurar la Navidad. Y, simultáneamente, una lluvia de confeti cayó sobre los asistentes. “La luz y el color”, retransmitía el alcalde. A continuación, “cañonazo de serpentinas”. Júbilo general y llega la nieve. “No hay en el mundo una nieve tan buena como la de Vigo”, dijo Caballero. Efectivamente, ayer nevó en Vigo, aunque no hacía frío y fue durante media horita, tal y como había anunciado el regidor. Nevó “in the proper way”.

Con “So this is Christmas de fondo” y la nieve cayendo, toda la corporación municipal, el delegado del Estado de Zona Franca, Caballero y hasta Susana Rodríguez alzaban sus manos y bailaban dando así fin al acto de encendido navideño

Entre selfies y aplausos

A las 20.21 h, tras hacerse paso entre selfies, vítores y aplausos, Abel Caballero se subía al escenario y se dirigía al público en gallego. “Boas noites Vigo, boas noites Galicia, a toda España e ao resto do mundo.

El alcalde comenzó su discurso con un recuerdo para los fallecidos por el COVID-19. “Tantos familiares que se foron pero van a seguir aquí no noso recordo”. Para continuar agradeciendo a la gente su comportamiento y su “cautela” para poder disfrutar de las luces, aun con limitaciones.

Los trabajadores de la hostelería y el comercio también fueron elogiado por el regidor “que sufriron para levar a cidade adiante”. Así como los de la automoción, el naval, pesca o el I+D. “Desde aquí o noso recoñecemento para todos os que fixeron que Vigo sexa o qué, unha grande cidade no mundo”.

“Somos unha ciudad que camiña unida e sabemos que xuntos somos imbatibles”, proclamaba el alcalde viendo que quedaban pocos minutos ya para el gran momento. “Son las 8.27, quedan tres minutos para el encendido mágico de la mejores navidades del mundo”, animaba. “Queda un minuto, voy a levantar el seguro. Lo vamos a petar”, decía Caballero. “Hoy toda la hostelería de Vigo está llena, en la provincia de Pontevedra y también en Ourense. La Navidad de Vigo es solidaria”. Y en esto llegó la hora, comenzó la cuenta atrás y se iluminó la ciudad, o gran parte de ella, porque es algo gradual.

Tras más de un año “apagados” en el que no se pudieron vivir las fiestas con normalidad ni en los hogares ni mucho menos en eventos multitudinarios como el de ayer, este año 2021 se plantea como el del regreso a la normalidad, o casi. Y Vigo recupera su Navidad por todo lo alto, con cifras de récord.

Once millones de las famosas luces led repartidas por 340 calles de la ciudad, más de 3.000 motivos navideños de lo más variado o un millar de árboles iluminados son las cifras de una Navidad que ha dejado casi “pequeñita” a la de 2019, cuando cuando las diez millones de luces led y los 465 árboles relucientes parecían algo casi insuperable.

El reclamo de la Navidad viguesa sigue funcionando, con los hoteles llenos hasta fin de año y la hostelería viviendo, un año más, otro “agosto” en noviembre y diciembre. Caballero aseguraba ayer que este año se esperaban más turistas que en prepandemia y que incluso habían llegado de Baleares y Canarias.

Las calles de Vigo se iban llenando de ríos de gente a medida que se aproximaba la hora del encendido. Gente de todo tipo, grupos de amigos, pero sobre todo muchas familias. “Venimos de Toledo y lo estamos pasando genial”, comentaban ayer los miembros de una familia que eligieron Vigo para pasar el fin de semana con la excusa del encendido navideño. Hotel reservado en el centro de viernes a domingo y una agenda con salidas a restaurantes de la comarca incluida son algunos de los ingredientes para sacarle el máximo rendimiento a su escapada navideña de noviembre.

La de este años será una Navidad de récord y de cambios. La gran bola de Navidad, situada en la Farola de Urzáiz, promete sorprender con sus motivos luminosos diferentes a otros años; las luces de la caja de regalo de Gran Vía formarán personajes de dibujos animados; el gran muñeco de nieve gana nada más y nada menos que tres metros y se ha mudado a García Barbón. Juegos en Rosalía de Castro, un castillo iluminado en Policarpo Sanz, dos pistas de patinaje de hielo y una gran rampa para hacer esquí en medio de la ciudad son solo algunas de las atracciones para disfrutar de la Navidad viguesa, en la tampoco faltará la gran noria o el mercadillo de la Plaza de Compostela.

Además, este año se han intensificado la apuesta por la zona de Coia, donde se instalará un enorme parque hinchable, un gran recinto con los dinosaurios como protagonistas y el tradicional Circo de Navidad.

El concello de Vigo no repara gastos cuando se trata de apostar por el tirón de la Navidad y es la ciudad que que más invierte de Galicia en la decoración navideña. Lo que comenzó en 2018 con Caballero como trending topic hablando de poner “nueve millones de luces led” se ha convertido en un fenómeno muy rentable. La inversión en el alumbrado supera los 900.000 euros Pero el alcalde siempre ha defendido este esfuerzo económico como una inversión, ya que a su juicio Vigo ya se ha convertido en la “capital mundial de la Navidad”.

Caballero estimaba un retorno económico de en torno a 20 millones de euros el primer gran año de la Navidad, en 2018, cuando se calcula que pasaron cuatro millones de personas por el gran árbol que entonces estaba en Porta do Sol.