El Puerto incluye los terrenos privados de Vulcano en el plan de usos para expropiarlos

La antigua Vulcano se erigía sobre unos terrenos privados, que ocupan 36.721 m2, y una concesión administrativa de unos 20.500 m2 que tras la liquidación de la sociedad y pese al rechazo de la administración concursal, el juez y los sindicatos volvieron a manos del Puerto, que ya está preparando los pliegos de un nuevo concurso en el que volverá a tener prioridad la actividad de construcción y reparación naval, como reiteró en varias ocasiones el presidente de Praza da Estrela, Jesús Vázquez Almuiña.

Para esos terrenos públicos, que son los que más valor aportan al astillero porque incluyen los muelles y la lámina de agua, el Puerto habilitará un acceso independiente a través del vial que separa la terminal de contenedores del recinto naval mediante el derribo de una nave. El propio Almuiña, tras el consejo de administración de ayer, reconoció que la empresa todavía no les ha entregado oficialmente la parcela y que espera que lo haga a lo largo del mes de noviembre. Será entonces, una vez recuperados los terrenos, cuando el consejo de administración apruebe el nuevo concurso para estos 20.500 m2.

Estudia, una vez aprobada la DEUP, un expediente de afectación puntual

Pero los planes del Puerto para este polo industrial vinculado a la construcción y reparación de buques no se queda ahí. Quiere recuperar la parte privada de Vulcano, y usará la futura DEUP para comprar a precio tasado los terrenos hoy propiedad de Marina Meridional. ¿Cuánto valen? Una tasación de Tinsa del año 2019 los valoraba en 4,7 millones de euros, y el plan de liquidación de la administración concursal rebajaba ya su precio a 4,59 millones. El plan de empresa del puerto ya recoge la operación. Argumenta que es muy frecuente, a lo largo de la zona de servicio del Puerto de Vigo más alejada de la zona central de la ciudad, que muchas instalaciones portuarias (naves, frigoríficos con muelle particular, astilleros, explanadas, etc.) dispongan de una parte en dominio público, otorgada en concesión administrativa, y otra parte sea de propiedad privada, como en el caso de Astilleros San Enrique o por ejemplo los terrenos de la empresa David Fernández Grande en Rande.

Mientras las concesiones siguen en vigor no se producen graves incidencias; sin embargo, en el momento que se extingue la concesión, sean las causas que sean, se suele producir una situación que, en algunos casos, puede producir perjuicios a la propia Autoridad Portuaria o a terceros. Así, en varias ocasiones la zona de dominio público portuario se queda sin un acceso directo a la red viaria, pues en su mayoría este acceso tendría que pasar por la zona privada y las servidumbres de paso no siempre son factibles.

Por otro lado, si la empresa titular de la concesión quiere mantener la actividad, la Autoridad Portuaria tendrá que convocar un trámite de competencia de proyectos o un concurso público para la adjudicación y posterior otorgamiento de una nueva concesión, pero sabiendo de antemano que las oportunidades de optar a esa nueva concesión se limitan prácticamente a la sociedad propietaria de los terrenos privados, pues es la única posibilidad ante las situaciones de falta de acceso o instalaciones a medias, con lo cual se trata de un trámite de competencia de proyectos, o concurso en su caso, con unas bases de partida que difícilmente puede ser iguales para todos los interesados.

Pero además, si la sociedad que tenía otorgada la concesión, decide no mantener la actividad, o se produce la liquidación, ese posible concurso público todavía estaría más viciado desde un principio, perdiendo la oportunidad de que la iniciativa privada que realmente quiera invertir y generar actividad y empleo, pueda realizarlo en unas condiciones de competencia real e igualdad de oportunidades.

Alternativas

En estos casos, el Puerto puede considerar necesario para mantener la actividad portuaria adquirir los terrenos privados del conjunto de la instalación. Por dos vías: realizando primero la compraventa de los terrenos, obras e instalaciones, pasando a ser un bien patrimonial de la Autoridad Portuaria, para posteriormente incorporarlos al dominio público de la zona de servicio mediante la figura de la DEUP, o de un expediente de afectación puntual: proponiendo su incorporación directa a la zona de servicio mediante la DEUP, ya que la aprobación de la misma lleva implícita la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes de propiedad privada.

Claves

Incluir los terrenos privados en la DEUP El Puerto incluirá la parcela privada de Vulcano en la DEUP para poder así adquirirla a un precio tasado y unificar este polo del sector naval en Teis.

Más de 35.000 m2 en manos de Marina Marina Meridional compró esos terrenos en la liquidación de Vulcano: más de 35.000 m2 sin acceso al mar al caducar la concesión de la parte pública.