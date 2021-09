Los pisos turísticos copan ya una de cada tres plazas hoteleras en Vigo tras un verano récord

Vigo cuenta con 47 hoteles, 37 pensiones y 588 viviendas de alquiler con más de 6.000 plazas | Las casas con jardín y piscina colgaron el cartel de completo en junio | Turismo nacional, familias y amigos, perfil del usuario

Vigo contaba, a día 1 de agosto, con 47 hoteles y 588 viviendas para viajeros (VUT) inscritas en el censo reglamentario de Galicia, que ofertaban 6.610 plazas. A ellas se suman otras 657 camas en las 37 pensiones registradas en la ciudad.

Las viviendas de uso turístico, al alza: suponen ya un cuarto de las plazas para visitantes de Vigo Representan un 13% de las atendidas en todo 2019 | La explosiva expansión del COVID acapara la mitad de su actividad Leer más

Los pisos turísticos han crecido un 10% en los ocho primeros meses de este año y la oferta va desde pequeños estudios en pleno centro de la ciudad, a pisos de diferentes tamaños (con capacidad para acoger entre dos y diez personas), a casas de lujo que pueden reservarse por unos días. En realidad, el número de este tipo de viviendas casi se duplica respecto a 2019, cuando se contabilizaron 316 VUT.

El propio informe de la REAT señala que las viviendas de uso turístico son ya el tipo de alojamiento más frecuente en el conjunto del territorio gallego, representando el 75,7% del total de los alojamientos. En Galicia hay 13.312 viviendas registradas y no todo son particulares que arriendan un piso de su propiedad, sino que han surgido empresas especializadas en gestionar este tipo negocio. Solo el 61% de los pisos son propiedad de particulares, según el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT).

Turismo nacional, grupos familiares –varias generaciones pasan juntas los día de asueto–, grupos de amigos, veraneantes habituales o turistas que visitan Vigo por primera vez conforman el perfil de los usuarios de pisos turísticos este verano, que han alargado su estancia durante varios días, según explica Dulcinea Aguin, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Aviturga.

La ocupación de pisos turísticos en Vigo y su entorno en lo que va de verano reafirma que Galicia se ha convertido en un destino seguro en el último año a nivel nacional, pese a los riesgos todavía presente del COVID, pero también se ha visto favorecido por la ola de calor en el resto de España.

“Galicia es un destino refugio frente a las elevadas temperaturas de otros lugares de España” Dulcinea Aguin - Presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Aviturga.

El turismo nacional y de cercanía ha sustituido estos dos últimos meses al extranjero. “Parece que el español quería salir de casa, disfrutar pese a las restricciones. ¡Quien iba a decirnos en 2018 que vendrían los turistas aunque no pudieran salir de noche!, indican desde Aviturga.

1.Ocupación de más del 85% La ocupación de pisos turísticos ronda el 90% y la primera quincena de septiembre está completa. 2. Reunión de generaciones Este verano es habitual que abuelos, padres y primos se reúnan y compartan vivienda. 3. Galicia, lugar seguro Frente al COVID y a las altas temperaturas de otras zonas de España, Galicia se elige como u n refugio seguro.

Los buenos datos de ocupación no se dan solo en los alojamientos de los pisos turísticos de Vigo y su área. Los hoteles recuperan también a sus clientes. En ambos casos comenzaron el mes de junio con unas expectativas poco halagüeñas. Ya en julio la situación cambió, explica César González Ballesteros, presidente de la Asociación de Hospedaje de la provincia de Pontevedra, Asehospo.

“La ocupación hotelera ha sido excelente, por encima de lo esperado. En julio superamos el 70% y en agosto rozamos el 90%. Son muy buenos datos, sobre todo porque veníamos de una situación complicada”, incide al señalar que el sector se vio muy perjudicado con el confinamiento y las restricciones, que obligaron a cerrar los hoteles durante meses.

Ante el despegue de los pisos turísticos, Ballesteros apunta que no siempre competencia, pues “el perfil del usuario que se aloja en un hotel no siempre coincide con el que se decide por una vivienda de uso turístico y la duración de la estancia tampoco es la misma”. Así, señala que los hoteles ofrecen una serie de servicios que no se dan en los pisos vacacionales.

Alerta, no obstante ante la creación de empresas que nacen para gestionar el nuevo negocio de los pisos turísticos y considera que debe legislarse su situación de forma bien definida. “Si no está bien legislado, el alquiler turístico de pisos cambia las ciudades y lo hemos visto en Barcelona. En Galicia de momento no ocurre, pero la normativa es algo laxa y hemos visto que este negocio saca a la gente del centro de las ciudades, suben los alquileres tradicionales y las comunidades de vecinos se encuentran con problemas por el trasiego de viajeros”, expone Ballesteros.