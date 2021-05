Vialia afila su gancho: ultima dos nuevas adquisiciones estrella a su macroproyecto comercial

El chef del Maruja Limón, estrella Michelín, y Raúl Lamarca abrirán un local que sumará restaurante, café, tienda y “take away”

En la cubierta, por ejemplo, han previsto levantar una serie de “hitos”, como un pequeño faro, una pantalla y un escenario, además de zonas de agility, pistas deportivas, espacios ajardinados y terrazas, todo con vistas a la ría de Vigo. Dentro la apuesta es parecida. Ceetrus –la empresa que se está encargando de levantar la estructura diseñada por Thom Mayne a cambio de asumir su gestión– quiere diferenciarse. Y para conseguirlo una de sus apuestas consiste en captar multinacionales que hasta ahora no tenían presencia en la ciudad.

Uno de sus primeros “fichajes” fue Primark, que en Galicia, de momento, solo tiene locales en Santiago y A Coruña.

Veinte meses para el desembarco de grandes marcas en el área de Vigo Leer más

Tiendanimal, KFC, The Body Shop o Taco Bell forman parte de la misma lista de marcas desembarcadas en Vigo de la mano de Vialia, una nómina que, en breve, aumentará con una nueva multinacional, y de calado: Fnac.

Según apuntan a FARO desde el entorno de la obra que está tomando forma en Urzáiz, en el complejo habría reservado ya espacio para la cadena francesa especializada en la venta de electrónica, libros y música. Las negociaciones entre Ceetrus y Fnac estarían ya muy avanzadas y pendientes solo de la firma definitiva del acuerdo.

"Nos encantaría que pudiera estar con nosotros y yo creo que a Fnac también le gustaría estar en el proyecto" Manuel Teba - Director General de Ceetrus España

La marca suena desde hace meses como una de las candidatas a aterrizar en Vialia. En septiembre del año pasado, el Director General de Ceetrus España, Manuel Teba, reconocía abiertamente en una entrevista con FARO que mantenían “contactos” con Fnac. “Estamos negociando su incorporación. Nos encantaría que pudiera estar con nosotros y yo creo que a Fnac también le gustaría estar en el proyecto. Estamos en esa fase de negociación”, apuntaba el directivo.

A día de hoy las obras avanzan a buen ritmo en Vialia, donde se está preparando los interiores con la vista puesta en el calendario que Ceetrus lleva recalcando desde principios de 2021: el centro abrirá sus puertas en septiembre. A finales de marzo parte del complejo abrió ya, con acceso por Vía Norte, para que los pasajeros de Renfe puedan llegar y salir de la estación de ferrocarril de Vigo-Urzáiz.

Fnac no es la única incorporación de Vialia. El complejo trazado por Thom Mayne acogerá un restaurante de Rafa Centeno, chef del Maruja Limón, local de Montero Ríos con una estrella Michelín y uno de los cocineros más reputados e internacionales de Galicia. El nuevo restaurante se llamará Centeno y abrirá de la mano del propio Rafa y del empresario vigués Raúl Lamarca, quien se encargará de cuidar al detalle el interiorismo.

"Hacía falta un referente de esta corriente de comida saludable en Vigo. Queremos que todos los clientes encuentren su oferta culinaria de una misma filosofía: nuestra visión en verde o less met”

Al igual que Vialia, el negocio busca una identidad propia: apostará por comida healthy con precios para todos los bolsillos. Además del restaurante, ofrecerá servicio de café, tienda y take away. “Hacía falta un referente de esta corriente de comida saludable en Vigo. Queremos que todos los clientes encuentren su oferta culinaria de una misma filosofía: nuestra visión en verde o less met”, comenta Centeno. La meta, comparte Lamarca, es que “miles de personas disfruten de producto local y saludable”. El espacio se situará en la cabeza arquitectónica de la nueva plaza de la estación y dispondrá de tienda de elaboración propia.