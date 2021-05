Se ilumina la segunda estrella del firmamento hostelero vigués

La vuelta de los clientes a las mesas y sillas del prestigioso negocio, que significa interrumpir el take away, trae novedades bajo el brazo: durante la primera quincena, tan solo abrirán para serevir comidas, y lo harán con nuevos platos vertebrados en la línea de cocina que los caracteriza, con raíces atlánticas. Con el final del estado de alarma a la vuelta de la esquina, el 9 de mayo, esperan ampliar su horarios para servir cenas a lo largo del mes al que hoy le damos la bienvenida.

“Desde hace dos meses, nos llamaban para saber cuándo volvería el servicio en el local; optamos por hacerlo ahora por las ganas" Rafa Centeno - Propietario y cocinero del restaurante Maruja Limón

Los fieles al Maruja Limón tenían “ganas” de volver a pisar el restaurante de Montero Ríos. Lo dice Centeno. “Desde hace dos meses, nos llamaban para saber cuándo volvería el servicio en el local; optamos por hacerlo ahora por las ganas que tenemos y con el objetivo de prepararnos para lo que viene. Tenemos todo reservado para mañana [por hoy] y para el domingo, que abrimos por ser el Día de la Madre y nuestro primer fin de semana. Estamos muy agradecidos a los clientes”, explica antes de concretar que este paso adelante significará sacar del ERTE a seis trabajadores: “Tres estarán al 50% hasta que se retome la actividad por las noches y otros tres vuelven al 100%. Cuatro ya estábamos fuera para cubrir las necesidades del take away. Con la vacunación, somos optimistas, pero todos debemos ser responsables”.

El propietario del Maruja Limón asegura que el éxito del take away les ha llevado a pensar en la posibilidad de abrir un local en Vigo bajo la marca Maruja Granuja. “Estamos buscando un sitio que se adapte a lo que queremos. La experiencia de cocinar para llevar fue complicada, ya que es un modelo de negocio completamente diferente, aunque parezca que no, pero también divertida. Nos motiva saber que es una parte más de la gastronomía”, detalla Centeno.