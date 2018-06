Ulises tardó diez años en completar su viaje de regreso de Troya a Ítaca. Sin llegar a los extremos del protagonista de La Odisea de Homero, los pasajeros del último vuelo del día en el aeropuerto de Vigo -el operado por Vueling entre la ciudad olívica y Barcelona- vivieron la suya después de tardar más de seis horas en realizar un desplazamiento que, en condiciones normales, duraría hora y media.



La pesadilla del centenar de viajeros que se desplazaban de Vigo a la Ciudad Condal empezaba a las nueve de la noche en la terminal de Peinador. Allí, tal como les ocurría a los pasajeros que el día de ayer sufrieron los retrasos y cancelaciones en el aeropuerto de la ciudad, se encontraron con que Vueling había puesto a su disposición un autobús que los llevaría desde la ciudad olívica a Santiago de Compostela.



Era el final de otro mal día en el aeródromo vigués, que ampliaba aún más la lista de vuelos cancelados o desviados desde que AENA decidiese desconectaar el sistema antiniebla para realizar 'mejoras técnicas'. Desde que el pasado 7 de mayo dejase de funcionar el sistema ILS, Peinador perdió cerca de 700 operaciones que han afectado a unos 7.000 pasajeros.





Más retrasos en Lavacolla

Los viajeros del vuelo de Vueling entre Vigo y Barcelona, ya en El Prat // CEDIDA

La indignación de los pasajeros en las redes sociales

Por cierto, aún no he llegado a casa....

Hemos tenido que alquilar un coche para llegar antes que cualquier opción de la que nos daban en @vueling

1200km

Menos mal que hoy es mi día libre.

?? — iván ferreiro (@ivanferreiro) June 4, 2018

Yo gracias a la muy "eficiente" gestión de @vueling estoy en un tren que tarda 13 horas y 40min en llegar a mi destino, y aún así llegaré antes que en la alternativa que ellos me ofrecían. No sin antes perder unas cuantas horas muy provechosas en el aeropuerto. Gracias @vueling — Marta Español Rego (@vivamarta) June 4, 2018

Tirados un día más en el aeropuerto de Vigo. Iberia cancela un día más ( y van...) y lo sustituye por autobús, pero no devuelve el dinero. Nadie da información en el aeropuerto. Vueling si aterriza con el mismo avión que Iberia no aterriza. Por suerte volamos con air europa — Xoan vazquez mao (@XoanMao) June 4, 2018

Mala experiencia con @vueling. VY1705 de Vigo a Barcelona. Avisan a las 21:10 que por "motivos meteorológicos" no salimos de Vigo. Otros vuelos si operan, el mal tiempo solo es para @vueling. Nos llevan a Santiago. Nadie sabe nada. Ninguna atención. Con suerte salimos a las 01:00 — Carlos Raso (@craso) June 4, 2018

Poco es si lo comparamos con el VLG1673 SCQ-BCN que salió con más de 3 de retraso (después de que Ryanair cancelara sin más el que salía de Vigo esta tarde). Vaya día, qué pérdida de tiempo y de dinero todo ???? — Neutrino neutral (@Neutrinoneutral) June 4, 2018

Ya solo quedan 156km en bus para llegar a Vigo. Gracias Vueling. — jose f ortiz (@ortizblanesjf) June 4, 2018

Peinador sin sistema antiniebla: más de 7.000 afectados

Una hora después de coger el autobús en la puerta del aeropuerto de Vigo, los pasajeros de Vueling llegaron a Lavacolla con la idea de coger un avión y llegar a su destino. Hasta ahí sus ilusiones. Con un pie en la terminal y aún cargando con las maletas reciben más malas noticias:Así, los viajeros del malogrado vuelo deberían esperar hasta la 1 de la madrugada para poder volar a Barcelona. Un avión de la lowcost de Iberia que viajaba en ese momento desde la capital catalana hasta la gallega los recogería para llevarlos hasta su destino. La odisea del viaje terminaba pasadas las cuatro de la mañana cuando, por fin, aterrizaban en El Prat.La explicación de la compañía aérea sobre los retrasos llegaba horas después del peripleo a través de los mensajes privados de sus perfiles en las redes sociales que, con retraso, informaba sobre las razones de la demora acumulada:Las misma justificaicón que ofrecía a través de su aplicación que informa sobre el estado de sus vuelos."Vueling lleva con problemas varios meses", así lo explica Roberto Domínguez, un informático vigués de 41 años que viaja todas las semanas de Vigo a Barcelona para trabajar. Su caso, resulta aún más hiriente porque también fue víctima de las cancelaciones del fin de semana en Peinador., explica antes de aclarar que ya ha presentado una reclamación sin muchas esperanzas de recibir una compensación. "Alegarán causas ajenas a la compañía y me dirán que no tengo derecho a nada", dice resignado y tratando de ver el vaso medio lleno: "Dentro de lo que cabe, yo aún tuve suerte porque me pusieron en el vuelo del día siguiente. Pero hubo personas a las que se lo daban para dos días después o las metieron en un autobús para Oporto o A Coruña".El caso de Roberto no es único. Basta con rastrear las redes sociales, especialmente Twitter, para vivir en tiempo real los problemas que genera la desactivación del sistema antiniebla en Peinador entre los usuarios del aeropuerto de Vigo. Iberia o Vueling son las aerolíneas que concentran el mayor número de críticas por el tratamiento recibido y la falta de información:Desde que el pasado 7 de mayo Aena desconectase el sistema ILS, Peinador perdió cerca de 70 operaciones que han afectado a unos 7.000 pasajeros. El alcalde Abel Caballero cpara el cambio del sistema antiniebla. "Lo debieron hacer el año pasado cuando ya lo apagaron para una reparación", señaló.Entre las compañías que se encontraron estos pasados días con problemas para aterrizar o despegar del aeródromo vigués debido a la ausencia de ILS es Binter, quien conecta desde el mes de mayo la ciudad con el archipiélago canario. En este primer mes, la aerolínea logró una ocupación que ronda el 60 y 70% en sus vuelos, donde sus pasajeros son fundamentalmente canarios que eligieron Vigo como destino de vacaciones, según precisaron fuentes de la compañía.