El Ouren Sound Fest se traslada de Benposta a Pereiro de Aguiar por desencuentros con el Concello de Ourense

El Festival Ouren Sound Fest 2024, uno de los muchos que hay previsto este año en Galicia, no se celebrará en Ourense. La organización ha comunicado que los desencuentros con el Concello de Ourense le han obligado a cancelar su celebración en Benposta para trasladarlo a una nueva ubicación: Pereiro de Aguiar.

"Ourense dice adiós o festival maís importante da provincia, Ouren Sound fest, xusto cando cumpre 9 anos, sendo un referente no panorama galego e do norte de España. Evento que crea máis de 250 postos de traballo e cun retorno economico de máis de 700000 euros. Debido os desencontros e falta de entendemento entre concello e productora, esta última decide trasladar o festival. A direccion do festival traslada o evento o concello limitrofe de Pereiro de Aguiar. O cal nos acolle cos brazos abertos, e nos pon todas as facilidades para poder levalo a cabo", han anuncidado en sus redes sociales.

Según ha avanzado la organización del festival Ouren Sound Fest 2024, los conciertos, de pago, serán en el Complejo Deportivo de Monterrei. Los que iban a ser gratuitos, jueves y domingo y que iban a ser en la calle del Paseo de Ourense, serán en el centro del Concello de Pereiro de Aguiar, en la plaza de la capilla.

Cartel del festival Ouren Sound Fest 2024 que se traslada de Bemposta a Pereiro de Aguira. / Ouren Sound Fest

Destacan además que esta novedad edición del Ouren Sound Fest es la más ambiciosa, ya que cuenta con conciertos de la talla de: Arde Bogotá, Sidonie, Tanxugueiras, Fillas de Cassandra, The Rapants o Shego, entre otros muchos.

Esta decisión se produce en la misma semana en la que los concejalas socialistas de Ourense denunciaron que su alcalde, Gonzálo Pérez Jácome, no apoyaba este festival y sí el Outopía Fest que lleva al DJ Juan Magán como cabeza de cartel.