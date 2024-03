Galicia, una de las dos autonomías que no colabora con el Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo incluye en su informes anuales un anexo con las administraciones no colaboradoras con la institución, es decir, a las que se les ha requerido información hasta tres veces porque no le han contestado. En el de 2023 aparecen como “morosos” 127 ayuntamientos y dos comunidades: Galicia y Canarias. En el caso gallego, Política Social no respondió a preguntas sobre su Programa Individual de Atención (PIA).