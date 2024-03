Mayores con una "brújula" en la muñeca

Un paseo que se adentra en el bosque cuando avanza la noche, o un recorrido que acaba subiéndose a un autobús con un destino incierto y que podría finalizar activando un dispositivo de búsqueda. Los primeros síntomas de las demencias que acompañan a muchas vidas longevas dan la cara en pequeños detalles, solo perceptibles para los cuidadores diarios de los mayores. La Xunta colocará un pequeño salvavidas en la muñeca de decenas de gallegos que viven en centros sociosanitarios: unos relojes a simple vista digitales –sin más– que monitorizarán las coordenadas de los que decidan salir a pasear, además de permitir enviar mensajes o recibir llamadas desde ellos. Una prevención que busca ahorrar sustos innecesarios. Como una “brújula” en el pulso.

La Consellería de Política Social e Xuventude ha decidido que catorce centros sociosanitarios gallegos usen estos dispositivos a partir de mayo en un proyecto en colaboración con la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Seguirán a través del reloj a aquellos mayores más susceptibles de desorientarse o con los primeros síntomas de demencia, permitiéndoles realizar salidas más controladas.

Pioneros en Pontevedra

Estos dispositivos incluyen llamadas SOS y GPS, pero tienen un manejo muy sencillo. Entre los centros sociosanitario seleccionados están en Pontevedra los Marín y A Estrada; los de O Carballiño y Castro Caldelas, en Ourense; A Milagrosa y As Gándaras, en Lugo, además de residencias de Monforte y Burela. Y en A Coruña, las de Carballo, Pobra do Caramiñal, Caranza (Ferrol) y Oleiros, así como Porta do Camiño y Torrente Ballester en la ciudad herculina.

“Damos un paso más acercando a nuestros centros esos relojes para velar por la seguridad y tranquilidad de sus usuarios”, indican desde Política Social. “Se usarán en aquellos mayores seleccionados por el centro en los que concurran indicios de deterioro cognitivo o posibles problemas de desorientación”. “Gracias la estos relojes, el personal de la residencia podrá conocer en todo momento a localización de los usuarios cuando realizan una salida o actividades en el exterior del centro”, añaden.

Un mayor, usuario del transporte público en Galicia. / Marta G. Brea

Y, como garantía de su buen funcionamiento, apuntan a los resultados obtenidos en una prueba piloto en un centro sociosanitario en Oleiros. El departamento autonómico asegura que el objetivo final es ampliar a toda la red pública de residencias.

La medida se encaja dentro del “nuevo modelo de cuidados” que impulsa la administración autonómica y que pretende apostar por “la modernización tecnológica de los centros residenciales” con monitores para medir los datos de salud de los usuarios (peso, glucosa, saturación de oxígeno...); habitaciones inteligentes, con pantallas táctiles y sensores que permiten desde detectar caídas hasta realizar un seguimiento de la temperatura y la humedad –o si alguien abrió indebidamente una ventana, por ejemplo–. El modelo de habitación inteligente está siendo instalado en una veintena de residencias.

Una wii para mayores

También han llegado nuevos sistemas de rehabilitación virtual para mejorar las capacidades físicas y cognitivas de los usuarios y hacer un seguimiento de su evolución. Este proyecto aprovecha la realidad virtual para, a través de juegos, ejercitar y mejorar las capacidades motoras y cognitivas de los residentes. Se conoce como la “Wii” de los mayores en muchas residencias, donde ha llegado como un modelo para reafirmar músculos y rehabilitar lesiones a través de videojuegos: esquiar, esquivar obstáculos o seguir el trazado de un ratón.